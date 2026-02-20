USA řeší zákaz routerů TP-Link! Miliony domácností čelí nejistotě

Router většina lidí řeší jen ve chvíli, kdy „nejde internet“. Krabička od poskytovatele se zapojí do zásuvky, nastaví se heslo a tím to pro běžnou domácnost končí. O to větší pozornost teď budí debata ze Spojených států, kde se vážně mluvilo o zákazu prodeje routerů značky TP-Link.
A nejde o žádný okrajový produkt. Podle dostupných údajů tvoří zařízení této značky zhruba 65 % amerického trhu s domácími Wi-Fi routery. Často navíc nejde o modely s viditelným logem TP-Link – dodávají je internetoví poskytovatelé pod vlastní značkou. Mnoho lidí tak ani netuší, že je doma používá.
Proč zákaz?
Impulsem byly bezpečnostní analýzy, které upozornily na zranitelnosti některých zařízení. Podle zveřejněných zjištění měla být část routerů zneužita k budování rozsáhlé sítě kompromitovaných zařízení, přes kterou probíhaly kybernetické útoky na západní cíle – včetně vládních institucí a dodavatelů obranného průmyslu.
V reakci na to zahájily americké úřady několik šetření. V určité fázi se zdálo, že federální vláda může prodej těchto routerů zakázat. Nakonec byl tento krok odložen, údajně i s ohledem na širší politické souvislosti mezi USA a Čínou. Tím ale příběh neskončil.
Texas jako první vlaštovka
Zatímco federální zákaz se zatím nekoná, stát Texas podal na výrobce žalobu kvůli údajně klamavému marketingu v oblasti bezpečnosti. Tamní guvernér už dříve zakázal používání produktů TP-Link státním zaměstnancům. Výrobce obvinění odmítá a zdůrazňuje, že je dnes vlastněn americkou společností a montáž probíhá mimo Čínu. Kritici však upozorňují, že část komponent stále pochází z čínských dodavatelských řetězců, což podle nich vyvolává otázky ohledně možného tlaku ze strany tamních úřadů.
Celá situace tak zůstává otevřená a výsledek není jasný.
Co by znamenal zákaz TP-Link routerů v praxi?
Pokud by k plošnému zákazu skutečně došlo, nešlo by jen o „zmizení jedné značky z obchodů“. TP-Link je jedním z nejrozšířenějších výrobců domácích routerů na světě a jeho zařízení používají miliony lidí v desítkách zemí. Dopad by byl cítit minimálně ve třech rovinách. Zaprvé by mohlo dojít k přeskupení trhu – jiní výrobci by museli rychle pokrýt uvolněnou poptávku. Zadruhé by zákaz mohl zvýšit ceny zařízení, protože konkurence by se dočasně snížila. A zatřetí by se otevřela širší otázka důvěry v síťovou infrastrukturu vyráběnou v globálních dodavatelských řetězcích.
Router totiž není jen „krabička na Wi-Fi“. Je to vstupní brána do domácí sítě. Přes něj prochází pracovní komunikace, videohovory, chytrá domácnost i data dětí. Jakmile se bezpečnost takového zařízení zpochybní, dotýká se to základní důvěry v digitální prostředí.
Fotogalerie
Zákaz TP-Link routerů v ČR?
V tuto chvíli se jedná primárně o americkou debatu. Přesto je zřejmé, že případný zákaz v USA by měl mezinárodní odezvu. Mnoho zemí sleduje bezpečnostní rozhodnutí Spojených států velmi pozorně a někdy je následuje. Neznamená to, že by měl každý majitel routeru TP-Link okamžitě propadat panice. Obecně ale platí, že u jakéhokoli síťového zařízení je důležité pravidelně aktualizovat firmware, měnit výchozí hesla a sledovat bezpečnostní doporučení výrobce.
Hlavní otázka dnes nestojí jen tak, zda budou routery TP-Link v USA zakázány. Mnohem širší je téma, jak budou státy do budoucna přistupovat k technologickým produktům vyráběným v globálním prostředí a jaké dopady mohou mít podobná rozhodnutí na celý digitální svět. Pokud se zákaz jedné z nejrozšířenějších značek opravdu rozjede, nezasáhne jen americké domácnosti – může zamíchat kartami v celém odvětví síťových technologií.