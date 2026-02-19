Mladí lidé se masivně vrací k iPhonu. Nová data mění pohled na celý trh

Ještě před několika lety se zdálo, že dominance Applu mezi mladými uživateli už není tak samozřejmá jako dříve. Android výrobci přicházeli s agresivní cenovou politikou, experimentovali s designem i umělou inteligencí a nabízeli zařízení, která papírově překonávala iPhone v řadě parametrů. Přesto se dnes ukazuje, že realita je jiná. Generace Z se k iPhonu nejen drží, ale v mnoha případech se k němu vrací. Podle dat investiční banky Piper Sandler z pravidelného průzkumu „Taking Stock With Teens“ vlastní v USA iPhone přibližně 87 % teenagerů a zhruba 88 % z nich plánuje, že jejich příští telefon bude opět iPhone. To je mimořádně silné číslo, které dlouhodobě roste. Ještě důležitější je však jiný trend, rostoucí podíl mladých uživatelů, kteří přecházejí zpět z Androidu na iOS.
Nejde přitom jen o hardware. Mladí lidé dnes nevnímají telefon jako izolované zařízení, ale jako součást sociální infrastruktury. V prostředí Spojených států se například dlouhodobě mluví o fenoménu tzv. „green bubble stigma“, tedy situaci, kdy uživatel Androidu narušuje skupinové konverzace v iMessage. Ačkoliv se situace postupně mění s příchodem podpory RCS, sociální dynamika už byla nastavena. Pro mnoho mladých lidí je iMessage, FaceTime nebo bezproblémový AirDrop samozřejmostí, kterou nechtějí ztratit.
Fotogalerie
Apple navíc těží z toho, že jeho zařízení fungují jako propojený celek. Mladý uživatel často nevlastní jen iPhone, ale také MacBook, Apple Watch nebo AirPods. Přechod mezi zařízeními je plynulý, sdílení dat okamžité a většina funkcí funguje bez složité konfigurace. V době, kdy je pozornost mladé generace roztříštěná mezi desítky aplikací a platforem, má jednoduchost a spolehlivost větší hodnotu než experimentální funkce.
Zajímavý je i paradox kolem umělé inteligence. Zatímco někteří výrobci staví marketing primárně na AI nástrojích, mladí uživatelé podle průzkumů preferují stabilní prostředí, které je nepřekvapí. Apple postupuje opatrněji a AI integruje postupně a nenápadně přímo do systému. Místo revoluce nabízí evoluci a právě to může být pro mladou generaci přitažlivější. Důležitou roli hraje také ekonomika. Analýzy společností Counterpoint Research i IDC dlouhodobě potvrzují, že iPhone si drží vyšší zůstatkovou hodnotu než většina Android zařízení. Pro mladé uživatele, kteří častěji prodávají starý telefon při přechodu na nový model, to znamená menší finanční ztrátu. iPhone tak není jen technologickým rozhodnutím, ale i pragmatickou investicí.
Pokud tento trend vydrží, může mít zásadní dopad na budoucnost trhu. Získat zákazníka ve věku 18 až 25 let znamená potenciální loajalitu na další dekády. Apple tak nebuduje jen aktuální prodeje hardwaru, ale především dlouhodobý vztah k ekosystému služeb, předplatných a dalších zařízení. Návrat mladých uživatelů k iPhonu tedy není náhodný výkyv. Je výsledkem kombinace sociální dynamiky, síly ekosystému, hodnoty značky i ekonomické logiky. A pokud se potvrdí i v dalších regionech mimo USA, může to být jeden z klíčových faktorů, který Applu zajistí dominantní postavení i v následující dekádě.
„Pro mnoho mladých lidí je iMessage, FaceTime nebo bezproblémový AirDrop samozřejmostí, kterou nechtějí ztratit.“
20 mi už nějakou tu chvíli není, ale preferuji úplně to samé. Akorát mě štve, že to EU reguluje a díky nim nám některé funkce chybí…