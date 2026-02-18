iOS 26.4 přinese do CarPlay podporu ChatGPT, Gemini a dalších chatbotů

Apple v iOS 26.4 pomalu, ale jistě rozšiřuje možnosti CarPlay způsobem, který ještě před pár lety působil spíš jako sci-fi. Poté, co se v něm objevily informace o vymodlené podpoře přehrávání videa, se totiž nyní dostala na světlo světa další pecka. Zatímco doposud byli uživatelé v autě víceméně odkázáni výhradně na Siri, nová beta iOS 26.4 naznačuje, že do CarPlay vůbec poprvé míří podpora pro hlasové chatboty třetích stran jako jsou ChatGPT, Claude nebo Gemini.
Informace vychází přímo z aktualizovaného CarPlay Developer Guide, kde Apple nově uvádí tzv. „voice-based conversational apps“ jako oficiálně podporovaný typ aplikací. Jinými slovy, vývojáři AI služeb nyní dostávají zelenou k tomu, aby své hlasové asistenty integrovali přímo do CarPlay rozhraní. To jinými slovy znamená, že pokud vývojáři podporu skutečně implementují, budete si moci v autě hlasem povídat například s ChatGPT, ptát se na informace, nechat si něco vysvětlit nebo si třeba nechat předčítat text. A to bez nutnosti sahat na telefon.
Apple navíc pro tento účel připravuje nový typ obrazovky pro hlasové ovládání, která umožní aplikacím zobrazovat základní vizuální zpětnou vazbu během konverzace. Nepůjde tedy jen o „slepé“ mluvení, ale i o jednoduché rozhraní optimalizované pro použití v autě.
Zároveň je potřeba dodat, že si Apple i nadále drží poměrně přísná pravidla. Chatboti nebudou mít přístup k ovládání funkcí iPhonu ani samotného vozidla. Nepůjde tedy například přes ChatGPT nastavit navigaci nebo ovládat klimatizaci. Stejně tak nebude k dispozici aktivační fráze typu „Hey ChatGPT“, takže bude aplikace nutné nejprve ručně spustit, teprve poté půjde s chatbotem komunikovat. I tak jde ale o poměrně zásadní posun. Dosud totiž nemohly společnosti jako OpenAI, Google nebo Anthropic vytvářet vlastní CarPlay aplikace a uživatelé byli v oblasti hlasové asistence omezeni výhradně na Siri. iOS 26.4 tento monopol poprvé narušuje.
Z uživatelského hlediska se dle mého názoru jedná o naprosto fantastickou zprávu. Siri totiř sice za poslední roky udělala určité pokroky, ale v oblasti přirozené konverzace a práce s kontextem stále zaostává za moderními LLM modely. Možnost využít v autě ChatGPT nebo Gemini může být pro řadu lidí výrazně praktičtější, ať už jde o rychlé dotazy, shrnutí informací nebo prostě jen povídání si při dlouhé cestě. A co víc, díky podpoře širokého spektra jazyků nebude problém si popovídat v mateřštině.
iOS 26.4 je zatím dostupný v beta verzi a ostré vydání se očekává na jaře. Zda a kdy se jednotlivé chatboty skutečně objeví v CarPlay, bude záležet hlavně na jejich vývojářích. Apple jim ale poprvé dává nástroje k tomu, aby to vůbec bylo možné.