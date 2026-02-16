Windows vs. Mac: Všimli jste si tohohle rozdílu? Jakmile ho uvidíte, už to nepřehlédnete

Jsou věci, které používáme každý den a přesto si jich nikdy nevšimneme do detailu. Třeba obyčejný kurzor myši. Malá šipka, která nás provází už desítky let, symbol počítačové éry. Na sociálních sítích se teď šíří krátké video, které upozorňuje na něco, co většina lidí nikdy nezaregistrovala, kurzor ve Windows není dokonale symetrický. A jakmile si toho všimnete, uvidíte to navždy. Na první pohled vypadají kurzory ve Windows i macOS velmi podobně. Šipky s černým obrysem. Klasika, kterou známe od 80. a 90. let.
Windows kurzor je mírně „nakloněný“ a jeho levá a pravá strana nejsou geometricky identické. Nejde o chybu renderingu ani o optickou iluzi, je to záměrný designový prvek, který sahá hluboko do historie grafických rozhraní Microsoftu. macOS naproti tomu používá kurzor, který působí vizuálně vyváženěji. Linie jsou čistější, proporce přesnější a celek působí uhlazenějším dojmem. Není to dramatický rozdíl. Ale je to přesně ten typ detailu, který odděluje „funguje to“ od „je to dotažené“. A přesně na takových detailech Apple dlouhodobě staví svou identitu.
Proč Windows kurzor není symetrický?
Původní kurzory vznikaly v době, kdy rozlišení displejů bylo extrémně nízké. Pracovalo se s mřížkou pixelů 16×16 nebo 32×32. Každý pixel měl význam. Design nebyl o estetice, ale o čitelnosti. Asymetrie ve Windows kurzoru zajišťovala lepší čitelnost a přesnější „klikací bod“. Hrot šipky musel být jednoznačně definovaný. V prostředí s hrubými pixely bylo důležité, aby uživatel věděl přesně, kde kurzor „končí“. Tento základní tvar se pak dědil napříč verzemi Windows, od Windows 95 přes XP až po Windows 11. Postupně se vyhlazoval, zvětšoval, dostal modernější stínování, ale základní geometrie zůstala. Microsoft jednoduše zachoval historickou kontinuitu.
Apple a posedlost detaily
Od prvního Macintoshe byl důraz kladen nejen na funkčnost, ale i na vizuální harmonii. Kurzory, ikony, typografie, to všechno muselo působit vyváženě a přirozeně. V macOS je kurzor navržen tak, aby byl nejen přesný, ale i vizuálně „čistý“. Hrany, úhly, proporce, nic nepůsobí náhodně. Apple navíc v posledních letech přidal adaptivní změnu velikosti kurzoru při rychlém pohybu, aby byl lépe dohledatelný na velkých monitorech.
Je fér říct, že Windows kurzor není „špatný“. Funguje. Je ikonický. Miliony lidí na něj nedají dopustit. Ale je to zároveň ukázka toho, jak silná je technologická setrvačnost. Designová rozhodnutí z 90. let přežívají dodnes. A mění se jen minimálně. Apple naopak neváhá vizuální jazyk postupně upravovat. macOS prošel několika zásadními proměnami, od skeuomorfismu přes plochý design až po současnou estetiku inspirovanou iOS.