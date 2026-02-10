Mapy.com vylepšily offline stahování map

Česká aplikace Mapy.com v tichosti nasadila jednu z dalších drobných novinek, které na první pohled možná vypadají nenápadně, ale v praxi dokážou udělat překvapivě velký rozdíl. Vývojáři totiž začali postupně měnit způsob, jakým aplikace pracuje s offline mapovými podklady, a výsledkem je výrazně menší objem dat při aktualizacích i rychlejší stahování.
Doteď platilo, že když jste si aktualizovali offline mapy, aplikace si stáhla celý balík dat znovu. Bez ohledu na to, jestli se změnila jedna drobnost nebo větší část mapy. Nově jsou ale data rozdělována do samostatných vrstev, například vrstevnice zvlášť, což umožňuje aktualizovat pouze ty části, u kterých skutečně došlo ke změně. Jinými slovy, aplikace už nestahuje zbytečně všechno, ale jen to, co je potřeba.
🌄 Malá technická vychytávka, která udělá velký rozdíl!
Právě jsme udělali první krok k chytřejším offline datům v aplikaci 🚀
Nově už nemusíte stahovat celý balík map při každém updatu – začali jsme data rozdělovat na vrstvy (třeba vrstevnice zvlášť). Výsledek? Menší… pic.twitter.com/4XlbR2Tt0P
— Mapy.com (@mapy_comcz) February 4, 2026
V praxi to znamená menší datové přenosy, kratší dobu čekání na dokončení aktualizace a v neposlední řadě i menší zátěž pro úložiště telefonu. Jak velká úspora to může být, záleží samozřejmě na konkrétní oblasti a typu terénu. Vývojáři ale jako příklad uvádějí Švýcarsko, kde se jim díky novému systému podařilo snížit objem stahovaných dat až o 45 procent.
Za mě osobně jde o zlepšení, které se sice nedostane do velkých titulků, ale každý, kdo offline mapy používá pravidelně, ho ocení prakticky okamžitě. Ať už vyrážíte na hory, jezdíte na kole, nebo jen nechcete řešit datový signál na cestách, aktualizace map teď bude jednoduše rychlejší a úspornější. Novinka je součástí únorového updatu aplikace Mapy.com, který je už nyní dostupný ke stažení. Pokud offline mapy používáte, rozhodně se vyplatí aktualizovat.