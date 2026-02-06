Zavřít reklamu

Tesla Autopilot míří do Česka! Vyzkoušet si ho můžete už příští týden a to dokonce zdarma!

Jiří Filip , článek ověřil Jiří Filip
Řízení automobilů tak, jak jej známe dnes, je možná na prahu svého konce. Autonomní řídící systémy se totiž neustále zdokonalují a díky tomu, že dostávají pomyslnou zelenou od čím dál více zemí, mohou si jejich kvality vyzkoušet další a další uživatelé. Mezi ty se od příštího týdne budou moci zařadit i Češi, jelikož u nás Tesla rozjíždí testovací jízdy pro běžné uživatele, ve kterých je povozí na sedadle spolujezdce právě v autonomně řízeném voze. A jelikož je vše samozřejmě zdarma, prakticky každý si může tento neopakovatelný zážitek užít, což je dle mého názoru opravdu lákavé. Minimálně fanoušci technologií by tedy neměli s rezervacemi otálet.

cybertruck wheel cybertruck wheel
front cybertruck wheel front cybertruck wheel
cybertruck back cybertruck back
cybertruck back wheel cybertruck back wheel
detail trunk cybertruck detail trunk cybertruck
cybertruck miror cybertruck miror
cybertruck construction cybertruck construction
cybertruck design cybertruck design
disc cybertruck disc cybertruck
bumper cybertruck bumper cybertruck
front cybertruck front cybertruck
cybertruck detail photo cybertruck detail photo
back of cybertruck back of cybertruck
cybertruck cybertruck
cybertruck showroom cybertruck showroom
tesla cybertruck front trunk controll tesla cybertruck front trunk controll
cybertruck tesla cybertruck tesla
cybertruck interior cybertruck interior
display cybertruck display cybertruck
cybertruck seats cybertruck seats
cybertruck interier cybertruck interier
Vstoupit do galerie

Buďte mezi prvními, kteří zažijí Full Self-Driving (Supervised) ze sedadla spolujezdce. Náš tým Vás vezme jako spolujezdce do vozu s Full Self-Driving (Supervised) a ukáže Vám, jak tato funkce funguje v reálném světě. Zjistěte, jak si systém poradí se skutečným provozem, zvládne nejvíce stresující část řízení a zároveň napomáhá zvýšit bezpečnost silnic pro Vás i ostatní. Přidejte se k nám a zjistěte, jak se přibližujeme plně autonomní budoucnosti,“ láká Tesla na svých oficiálních stránkách pro Českou republiku s tím, že testovací jízdy s autonomním pilotem budou probíhat v Praze a Brně a to konkrétně od 9. 2. do 31. 3. letošního roku. Zajímavé je pak i to, že s sebou můžete jednak vzít další až 3 lidi a také to, že si můžete při rezervaci zvolit preferovaný vůz, ve kterém byste se chtěli projet. Jistota, že v něm pojedete, sice samozřejmě není 100%, ale bude-li to prodejce schopen zrealizovat, určitě daný vůz využije.

Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Vstoupit do galerie

Zda se autonomní řízení v dohledné době nějak zásadněji rozšíří můžeme zatím samozřejmě jen hádat, protože bude extrémně záležet na tom, kolik si za něj budou jednak automobilky účtovat jako za příplatkovou výbavu a jednak to, v jakých vozech bude tato možnost k dispozici z hlediska ceny. Pokud se ale povede v budoucnu dostat autonomní řízení i do levnějších vozů, pak si troufám tvrdit, že by se jednalo o extrémní zjednodušení každodenního života. Osobně si sice nedokážu představit, že bych autopilota využíval neustále, nicméně minimálně na cestách, které jezdím opravdu často de facto „na lidského autopilota“ by mi svěření řízení samotnému vozu určitě dávalo smysl, ať už kvůli odpočinku nebo třeba možnosti při jízdě pracovat.

Testovací jízdu Teslou s autopilotem si můžete zarezervovat zde

