Tato aplikace vám pomůže najít veřejně přístupné záchody ve vašem okolí!

Každému z nás se už určitě někdy stalo, že se mu začalo chtít venku urgentně na záchod. Háček je však v tom, že když to na člověka přijde na místě, které nezná, je rychlé nalezení záchodu leckdy docela problém. Naštěstí však přichází řešení ve formě webové aplikace Hajzlfinder, které si vytyčilo za cíl jediné – pomoci snadno, rychle a spolehlivě navést člověka na záchod v jeho blízkosti. Vše přitom funguje naprosto jednoduše a intuitivně. Na interaktivní mapě máte zaznačeny skrze ikony záchody, které vám po rozkliknutí zobrazí detailní popis místa, případně i přístupový kód. Záznamy o záchodech může přidat kdokoliv s tím, že je možné vložené záchody i „lajkovat“ či komentovat, aby byly záznamy pro ostatní uživatele co možná nejpřínosnější. K dispozici je i možnost „Nahlásit“ v případě, že je něco s místem například v nepořádku.
Nejvíce takto zaznamenaných záchodů naleznete v současnosti v České republice, přičemž přibývají i záznamy na Slovensku. Ve zbytku světa je pak záchodů zaznamenaných podstatně méně, nicméně s narůstající popularitou této aplikace budou logicky záznamy též narůstat, díky čemuž by se tak měla stát aplikace jako taková užitečnější. Pokud tedy chcete mít jistotu v tom, že rychle najdete záchod ve vašem okolí, tato aplikace je pro vás jako stvořená.