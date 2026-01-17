The Conqueror Challanges: získejte skutečné medaile za to, kolik toho ujdete!

New York je jedno z mála měst na světě, kde chůze není sport ani životní styl, ale naprostá nutnost. Pokud tu nechcete strávit polovinu dne v metru nebo v autě, prostě chodíte. A hodně. Po pár dnech jsem se přestal dívat na čísla v aplikaci Zdraví, protože nebyl důvod. Dvacet až pětadvacet tisíc kroků denně je úplně normální číslo a večer jsem měl pocit, že jsem město nejen viděl, ale opravdu zažil. Právě v tomhle kontextu mi začaly dávat překvapivě velký smysl virtuální výzvy od The Conqueror Challenges. Ano ze začátku jsme to vnímal jen jako nějakou reklamu, co na mě skáče na instagramu, ale nakonec se ukázalo, že je to opravdu super věc. Obzvlášť pokud máte děti dejme tomu ve věku od 3 klidně do 15 let, tak budou milovat, že za to, že je nutíte chodit, dostanou nějakou skutečnou odměnu.
Celý princip je vlastně jednoduchý. Stáhnete si aplikaci The Conqueror Challanges. Vyberete si trasu nebo výzvu, která má konkrétní délku v kilometrech, a aplikace vám každý den odečítá vzdálenost podle toho, kolik nachodíte. Může to být slavná historická trasa, fantasy motiv, cesta inspirovaná filmy nebo úplně obyčejná výzva zaměřená jen na vzdálenost. Jakmile dojdete do cíle, pošlou vám fyzickou medaili. Ne digitální odznak, ne e-mail s gratulací, ale skutečný kus kovu, který vám přijde domů poštou. Navíc tyto medaile vypadají jak můžete vidět na fotkách, kde máme naše vlastní medaile, opravdu perfektně!
Jedna výzva vyjde zhruba na 30 až 35 dolarů podle typu a aktuální nabídky. Není to málo, ale při pohledu na medaile máte pocit, že tu hodnotu skutečně mají. Navíc opravdu dokážou například děti skvěle motivovat k tomu, aby to nevzdali, a skutečně dosáhli určitého cíle. Cena zahrnuje poštovné za medaily kamkoli na světě, s tím, že po skončení výzvy mi dorazila vždy do 14 dnů. Když to porovnám s různými fitness aplikacemi, které si účtují měsíční předplatné a reálně mi po pár týdnech přestanou dávat smysl, tady přesně vím, za co platím a co dostanu.
Nastavení aplikace je překvapivě jednoduché a zvládne ho kdokoliv. Po registraci si vyberete výzvu, propojíte aplikaci s Apple Health nebo Google Fit a tím je v podstatě hotovo. Aplikace si sama bere data o krocích a přepočítává je na kilometry. Pokud chcete, můžete kroky zadávat i ručně, což je něco, o čem se často mluví. Ano, jde to. Ano, dá se to obejít a medaily dokážete získat i za pár hodin. Ale velmi rychle pochopíte, že tím úplně zabíjíte smysl celé věci. Není to soutěž, nikdo vás nekontroluje a nikdo vás nesrovnává s ostatními. Je to čistě vaše rozhodnutí a vaše motivace.
V aplikaci vidíte mapu trasy, po které se virtuálně pohybujete. Každý den se váš „avatar“ posune o kus dál a u některých výzev se postupně odemykají zajímavosti, krátké příběhy nebo informace o místech, kterými procházíte. Není to nic přehnaně edukativního ani rušivého, spíš drobný bonus, který dává celé cestě kontext. V mém případě fyzicky chodím po New Yorku, a virtuálně jsem jej procházel a odemykaly se mi místa a zajímavosti o nich jako dílčí úspěchy. Můžete však klidně chodit po Brně a virtuálně se procházet například po zemi z Pána prstenu nebo Harryho Pottera, kterou postupně odemykáte.
Výzev je opravdu hodně a právě tady si podle mě každý najde to svoje. Jsou tu kratší trasy, které zvládnete za pár týdnů, ale i dlouhé výzvy na měsíce. Některé jsou inspirované historií, jiné filmy, seriály nebo literaturou. Nejde ale ani tak o téma jako o pocit, že máte před sebou jasný cíl. V New Yorku jsem se několikrát přistihl, že jsem místo metra šel pěšky jen proto, že jsem věděl, že se večer zase o kus posunu. Ne z povinnosti, ale proto, že mě to bavilo.
Velkou kapitolou jsou samotné medaile. Jsou těžké, masivní, detailně zpracované a designově opravdu povedené. Nejsou to žádné plastové suvenýry, které po týdnu skončí v šuplíku. Mají v sobě něco sběratelského a hlavně připomínají konkrétní období, kdy jste tu trasu absolvovali. Když vám medaile dorazí domů, vrátí vás zpátky do dní, kdy jste chodili městem, objevovali nové čtvrti a večer padli únavou do postele.
Na The Conqueror se mi líbí i to, že vás nikam netlačí. Když den vynecháte, nic se neděje. Když máte víkend, kdy nachodíte dvojnásobek, aplikace to vezme v potaz. Celé je to postavené na dlouhodobé konzistenci, ne na výkonech na hraně možností. A právě proto to funguje i pro lidi, kteří se nepovažují za sportovce, ale prostě se chtějí víc hýbat. Po několika týdnech používání mám pocit, že The Conqueror není o chození, ale o vnímání pohybu. Kroky, které by jinak byly jen číslem v telefonu, najednou dostanou příběh a cíl. V kombinaci s městem jako New York je to ideální spojení. Chodíte tak jako tak, ale díky výzvě máte pocit, že každý den někam směřujete. A když vám pak domů přijde medaile, není to odměna za nachozené kilometry, ale připomínka toho, že jste si ten čas pro sebe opravdu našli.