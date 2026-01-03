Jak na dynamické (chytré) složky v Poznámkách na iPhonu

Aplikace Poznámky na iPhonu už dávno neslouží jen k rychlému zapisování nápadů. Postupně se z ní stal plnohodnotný nástroj pro organizaci práce, studia i osobních projektů. Jednou z méně známých, ale mimořádně užitečných funkcí jsou takzvané dynamické složky. Ty dokážou automaticky třídit poznámky podle vámi zvolených pravidel – bez nutnosti ručního přesouvání.
Co jsou dynamické složky a v čem se liší od běžných
Na rozdíl od klasických složek, do kterých musíte poznámky ukládat ručně, fungují dynamické složky na principu filtrů. Samy vyhledávají poznámky, které splňují předem zadaná kritéria, a automaticky je do sebe zařazují. Jakmile se obsah poznámky změní, dynamická složka na to okamžitě zareaguje.
Můžete si tak například vytvořit složku, která bude zobrazovat všechny poznámky s konkrétním tagem, všechny sdílené poznámky nebo třeba ty, které obsahují přílohy. Výsledkem je přehledná struktura bez neustálého ručního třídění.
K čemu se dynamické složky hodí
Dynamické složky ocení každý, kdo pracuje s větším množstvím poznámek. Skvěle poslouží například:
- při studiu pro rychlý přehled poznámek k jednotlivým předmětům
- v práci pro třídění úkolů, schůzek nebo projektové dokumentace
- v osobním životě pro recepty, cestovatelské tipy nebo nákupní seznamy
Velkou výhodou je, že jedna poznámka se může zobrazovat ve více dynamických složkách zároveň – podle toho, jaká pravidla splňuje.
Jak vytvořit dynamickou složku v aplikaci Poznámky
Vytvoření dynamické složky je jednoduché a zvládnete ho během několika vteřin:
- Otevřete aplikaci Poznámky na iPhonu
- Na hlavní obrazovce přejděte do sekce Složky
- V levém dolním rohu klepněte na ikonu +
- Vyberte umístění nové složky
- Zvolte možnost Převést na dynamickou složku
- Nastavte kritéria, podle kterých se budou poznámky automaticky řadit
Od této chvíle bude složka fungovat zcela automaticky a bude zobrazovat pouze poznámky odpovídající zvoleným podmínkám.
Fotogalerie
Největší síla dynamických složek spočívá v tom, že vám šetří čas a udržují systém v perfektním pořádku bez neustálé manuální práce. Jakmile si jednou nastavíte pravidla, aplikace se o zbytek postará za vás. Získáte tak přehlednou strukturu poznámek, která se přizpůsobuje vašemu stylu práce.