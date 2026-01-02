Tipy a triky pro iPhone, které ocení každý

Zjistěte, proč se váš iPhone nabíjí pomalu
Pokud máte pocit, že se váš telefon nabíjí pomaleji než obvykle, můžete si to snadno ověřit. V aplikaci Nastavení přejděte do sekce Baterie, kde se nachází přehled o stavu akumulátoru včetně informací o rychlosti nabíjení. Pokud systém rozpozná, že používáte slabší adaptér, upozorní vás na to. Stačí mít iPhone připojený k nabíječce a hned víte, zda je vše v pořádku.
Fotogalerie
Přizpůsobte si aplikaci Fotky podle sebe
Aplikace Fotky už dávno není jen jednoduchou galerií. Umožňuje si upravit rozhraní podle vlastních preferencí – skrývat kategorie, měnit jejich pořadí a tím si usnadnit vyhledávání. Otevřete Fotky, přejděte dolů na obrazovce a klepněte na Přizpůsobit. Poté si jednoduše vyberte, které sekce chcete mít po ruce a které naopak skrýt.
Fotogalerie #2
Rychlé vypnutí přímo z Ovládacího centra
Už nemusíte zdlouhavě mačkat fyzická tlačítka – iPhone lze nyní vypnout i přímo z Ovládacího centra. Stačí z pravého horního rohu obrazovky přejet prstem dolů a klepnout na ikonu napájení. Tato možnost se hodí například tehdy, když se telefon přehřívá nebo nereaguje. Praktické je to i pro majitele pevných pouzder, která mohou tlačítka zakrývat.
Naplánujte si odeslání zpráv dopředu
Nově lze zprávy v aplikaci Zprávy naplánovat na konkrétní datum a čas. Ať už chcete někomu pogratulovat přesně o půlnoci nebo si připomenout pracovní úkol, stačí při psaní klepnout na ikonu plus (+) a vybrat možnost Odeslat později. Telefon se postará o zbytek a zprávu odešle automaticky.