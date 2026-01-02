Zavřít reklamu

Tipy a triky pro iPhone, které ocení každý

Amaya Tomanová
Zjistěte, proč se váš iPhone nabíjí pomalu

Pokud máte pocit, že se váš telefon nabíjí pomaleji než obvykle, můžete si to snadno ověřit. V aplikaci Nastavení přejděte do sekce Baterie, kde se nachází přehled o stavu akumulátoru včetně informací o rychlosti nabíjení. Pokud systém rozpozná, že používáte slabší adaptér, upozorní vás na to. Stačí mít iPhone připojený k nabíječce a hned víte, zda je vše v pořádku.

iOS 18 upozorneni pomala nabijecka 1 iOS 18 upozorneni pomala nabijecka 1
iOS 18 upozorneni pomala nabijecka 2 iOS 18 upozorneni pomala nabijecka 2
iOS 18 upozorneni pomala nabijecka 3 iOS 18 upozorneni pomala nabijecka 3
iOS 18 upozorneni pomala nabijecka 4 iOS 18 upozorneni pomala nabijecka 4
Přizpůsobte si aplikaci Fotky podle sebe

Aplikace Fotky už dávno není jen jednoduchou galerií. Umožňuje si upravit rozhraní podle vlastních preferencí – skrývat kategorie, měnit jejich pořadí a tím si usnadnit vyhledávání. Otevřete Fotky, přejděte dolů na obrazovce a klepněte na Přizpůsobit. Poté si jednoduše vyberte, které sekce chcete mít po ruce a které naopak skrýt.

iOS 18 Fotky uprava kategorii 1 iOS 18 Fotky uprava kategorii 1
iOS 18 Fotky uprava kategorii 5 iOS 18 Fotky uprava kategorii 5
iOS 18 Fotky uprava kategorii 4 iOS 18 Fotky uprava kategorii 4
iOS 18 Fotky uprava kategorii 3 iOS 18 Fotky uprava kategorii 3
iOS 18 Fotky uprava kategorii 2 iOS 18 Fotky uprava kategorii 2
Rychlé vypnutí přímo z Ovládacího centra

Už nemusíte zdlouhavě mačkat fyzická tlačítka – iPhone lze nyní vypnout i přímo z Ovládacího centra. Stačí z pravého horního rohu obrazovky přejet prstem dolů a klepnout na ikonu napájení. Tato možnost se hodí například tehdy, když se telefon přehřívá nebo nereaguje. Praktické je to i pro majitele pevných pouzder, která mohou tlačítka zakrývat.

Vypnuti pres ovladaci centrum

Naplánujte si odeslání zpráv dopředu

Nově lze zprávy v aplikaci Zprávy naplánovat na konkrétní datum a čas. Ať už chcete někomu pogratulovat přesně o půlnoci nebo si připomenout pracovní úkol, stačí při psaní klepnout na ikonu plus (+) a vybrat možnost Odeslat později. Telefon se postará o zbytek a zprávu odešle automaticky.

iOS 18 zpravy odeslat pozdeji 1 iOS 18 zpravy odeslat pozdeji 1
iOS 18 zpravy odeslat pozdeji 2 iOS 18 zpravy odeslat pozdeji 2
iOS 18 zpravy odeslat pozdeji 3 iOS 18 zpravy odeslat pozdeji 3
iOS 18 zpravy odeslat pozdeji 4 iOS 18 zpravy odeslat pozdeji 4
