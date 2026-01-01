iPhony 17 Pro (Max) mají zásadní problém! Při nabíjení šumí či pískají

Majitelé iPhonů 17 Pro a 17 Pro Max si v posledních dnech začínají ve velkém stěžovat na poměrně nepříjemnou věc, která se týká reproduktorů jejich telefonů. Konkrétně se při nabíjení některých kusů objevuje jemné praskání, šumění nebo statický zvuk, který řada uživatelů přirovnává ke starému rádiu. Jedná se tedy bezesporu o chybu, kterou by takto drahé zařízení trpět rozhodně neměly.
Stížnosti na problémy s reproduktory se objevují na řadě míst v čele s Redditem, fórem MacRumors či na oficiálním Apple Support Community. Někteří uživatelé pak dle svých slov slyší šum při přehrávání hudby, když sníží hlasitost, jiní zaznamenají statický zvuk i ve chvíli, kdy z reproduktorů nic nehraje. V některých případech se objevuje slabé praskání při scrollování webových stránek během nabíjení, jindy je šum slyšitelný i při velmi nízké hlasitosti. Výjimkou dokonce nejsou hlášení, kdy je slabý šum patrný i bez připojené nabíječky, byť je to spíše okrajový případ. Zajímavé je, že problém se nevyhýbá ani oficiálním nabíječkám Applu. Uživatelé hlásí stejnou zkušenost s různými typy nabíječek i kabelů. Nabíjení přes MagSafe sice podle všeho situaci mírně zlepšuje, šum je ale stále přítomný, jen o něco tišší. Jakmile však iPhone od nabíječky odpojíte, zvuk u postižených kusů okamžitě zmizí.
Někteří majitelé iPhonů 17 Pro se pokusili problém vyřešit výměnou zařízení za nový kus, jenže narazili na stejnou věc i u náhradního telefonu. Zdá se tedy, že nejde o ojedinělou výrobní vadu, ale spíš o systémový problém.
Svým způsobem dobrou zprávou je nicméně to, že se podle jednoho z uživatelů Redditu už záležitostí zabývá přímo Apple. Podpora mu totiž měla potvrdit, že problém byl předán k inženýrům a že se na řešení pracuje. Dosud vydané aktualizace iOS ale šum v reproduktorech neodstranily a vzhledem k tomu, že zvuk je velmi jemný, je klidně možné, že se týká většího množství zařízení, jen si ho všimnou hlavně citlivější uživatelé. Jak už však u podobných problémů bývá zvykem, Apple je pravděpodobně vyřeší skrze softwarový update.