Super seriály na vánoční volno na OnePlay

Jelikož má většina z nás zhruba dva týdny volna, nabízí se začít sledovat přes svátky nějaký seriál. Velmi povedené seriály naleznete taktéž na OnePlay.
Sex o clock
Český seriál sleduje dospívání skupiny středoškoláků a jejich rodičů v malém městě. Otevřeně se věnuje tématům sexuality, vztahů a komunikace v rodině. Důraz klade na autenticitu a generační střety. Seriál kombinuje humor s vážnějšími momenty.
Iveta
Dramatická minisérie mapuje životní příběh zpěvačky Ivety Bartošové. Zaměřuje se na její cestu ke slávě i osobní pády. Nabízí pohled do českého showbyznysu 90. let. Silnou stránkou je herecké zpracování a atmosféra doby.
Národní házená
Komediodramatický seriál z prostředí maloměstského sportu a komunální politiky. Skrze házenkářský klub ukazuje vztahy, rivalitu i ambice místních obyvatel. Humor vychází z každodenních situací a charakterů. Seriál sází na civilnost a český kontext.
Gilmorova děvčata
Rodinný seriál o matce a dceři, které spojuje blízký vztah a rychlé dialogy. Odehrává se v malebném městečku Stars Hollow. Témata dospívání, lásky a kariéry jsou podána s nadhledem. Seriál je známý svým vtipem a popkulturními odkazy.
Mr. Bean
Ikonický britský komediální seriál postavený na fyzickém humoru. Hlavní postava řeší banální situace neobvyklými způsoby. Dialogy jsou minimální, důraz je na gesta a mimiku. Seriál je srozumitelný napříč kulturami.
Průměrňákovi
Sitcom o obyčejné americké rodině, která se potýká s každodenními starostmi. Humor vychází z realistických rodinných situací. Seriál ukazuje dospívání dětí i rodičovské výzvy. Nabízí odlehčený, ale upřímný pohled na běžný život.