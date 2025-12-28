Zavřít reklamu

S tímto trikem se lépe zorientujete v aplikacích na vašem iPhonu

Knihovna aplikací je jedním z nejpraktičtějších prvků systému iOS – umí automaticky třídit aplikace podle kategorií, nabízí inteligentní návrhy a pomáhá udržet domovskou obrazovku čistou. Ne vždy ale chcete procházet tematické složky nebo psát do vyhledávání.

V některých situacích je zkrátka nejrychlejší možností jednoduchý, abecedně seřazený seznam všech aplikací. A i když tato funkce není výrazně propagovaná, iPhone ji ve skutečnosti nabízí – a funguje dokonale.

Hodí se to hlavně ve chvílích, kdy máte v telefonu desítky nebo stovky aplikací a nechcete se probírat kategoriemi typu „Nástroje“, „Sociální sítě“ nebo „Zábava“. Abecední seznam je navíc jasný, přehledný a předvídatelný. Nespoléhá na algoritmy, nezávisí na tom, jak často kterou aplikaci používáte – je prostě pořád stejný. Díky tomu se hodí i pro uživatele, kteří mají rádi klasický způsob orientace, například z iPadOS, Androidu nebo starších systémů, kde je abecední seznam standard.

Jak seřadit aplikace na iPhonu podle abecedy

Samotné zobrazení seznamu je překvapivě jednoduché a zabere méně než sekundu:

  • Otevřete Knihovnu aplikací přejetím doprava až na poslední stránku domovské obrazovky.
  • V horní části obrazovky klepněte na vyhledávací pole.
  • Nic nepište – iPhone okamžitě zobrazí celý abecední seznam všech aplikací.
  • Procházejte podle abecedy nebo rychle posouvejte pomocí boční lišty.
knihovna aplikací ios tipy knihovna_aplikaci_seznam1
knihovna aplikací ios tipy knihovna_aplikaci_seznam2
knihovna aplikací ios tipy knihovna_aplikaci_seznam3
iPhone Knihovna aplikaci zobrazeni v seznamu 1 iPhone Knihovna aplikaci zobrazeni v seznamu 1
iPhone Knihovna aplikaci zobrazeni v seznamu 2 iPhone Knihovna aplikaci zobrazeni v seznamu 2
iPhone Knihovna aplikaci zobrazeni v seznamu 3 iPhone Knihovna aplikaci zobrazeni v seznamu 3
Vstoupit do galerie

Tento nenápadný trik dokáže zásadně zrychlit orientaci v telefonu. Jakmile si na něj zvyknete, pravděpodobně se stane vaším hlavním způsobem vyhledávání aplikací. Je to přesně ten typ funkce, který v iOS běží tiše na pozadí, ale při každodenním používání dokáže výrazně zvýšit pohodlí.

