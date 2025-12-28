S tímto trikem se lépe zorientujete v aplikacích na vašem iPhonu

Knihovna aplikací je jedním z nejpraktičtějších prvků systému iOS – umí automaticky třídit aplikace podle kategorií, nabízí inteligentní návrhy a pomáhá udržet domovskou obrazovku čistou. Ne vždy ale chcete procházet tematické složky nebo psát do vyhledávání.
V některých situacích je zkrátka nejrychlejší možností jednoduchý, abecedně seřazený seznam všech aplikací. A i když tato funkce není výrazně propagovaná, iPhone ji ve skutečnosti nabízí – a funguje dokonale.
Hodí se to hlavně ve chvílích, kdy máte v telefonu desítky nebo stovky aplikací a nechcete se probírat kategoriemi typu „Nástroje“, „Sociální sítě“ nebo „Zábava“. Abecední seznam je navíc jasný, přehledný a předvídatelný. Nespoléhá na algoritmy, nezávisí na tom, jak často kterou aplikaci používáte – je prostě pořád stejný. Díky tomu se hodí i pro uživatele, kteří mají rádi klasický způsob orientace, například z iPadOS, Androidu nebo starších systémů, kde je abecední seznam standard.
Jak seřadit aplikace na iPhonu podle abecedy
Samotné zobrazení seznamu je překvapivě jednoduché a zabere méně než sekundu:
- Otevřete Knihovnu aplikací přejetím doprava až na poslední stránku domovské obrazovky.
- V horní části obrazovky klepněte na vyhledávací pole.
- Nic nepište – iPhone okamžitě zobrazí celý abecední seznam všech aplikací.
- Procházejte podle abecedy nebo rychle posouvejte pomocí boční lišty.
Fotogalerie
Tento nenápadný trik dokáže zásadně zrychlit orientaci v telefonu. Jakmile si na něj zvyknete, pravděpodobně se stane vaším hlavním způsobem vyhledávání aplikací. Je to přesně ten typ funkce, který v iOS běží tiše na pozadí, ale při každodenním používání dokáže výrazně zvýšit pohodlí.