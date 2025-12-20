Nejlepší vánoční filmy na Netflixu

Je již takovou tradicí, že naše televizní stanice pouštějí některé filmy ve vánoční čas pořád dokola. Pokud je vám to již proti srsti, možná byste měli otevřít Netflix, kde narazíte na pořady s vánoční tematikou, které pravděpodobně nikde jinde nebudou.
Předvánoční večer
Romantická komedie, kterou opět ocení spíše dámy. Hlavní hrdinka je učitelkou biologie na střední škole. jednoho dne se ale ze 14. století přemístí do současnosti rytíř ze 14. století. Zápletka je tedy jasná.
Klaus
Pokud vám nevadí animované vánoční filmy, měli byste se podívat právě na tento. Film Klaus byl nominován na Oscara. Příběh vypráví o začátcích Santa Clause a nejednoho diváka vezme za srdce. Na čsfd.cz má film 87 %.
Vánoční výsadek
Poradkyně známé političky plánuje uzavřít vojenskou základnu na jednom tropickém ostrově, kde každoročně probíhá zajímavá vánoční tradice. Pochopitelně se ale zamiluje do pilota.
Vánoční kronika
Malí sourozenci budou muset zachraňovat Vánoce, jelikož nedopatřením nabourají Santovy sáně. Ve filmu lze vidět povedené herecké výkony (převážně pak Kurta Russela, jenž ztvárnil Santu) a chytlavý soundtrack. Jde opravdu o lepší vánoční americkou pohádku, která rozhodně stojí za vaši pozornost.
Princezna z cukrárny
Cukrářka pracující v Chicagu jednoho dne zjistí, že existuje princezna, která vypadá úplně jako ona. Obě se dohodnou, že si spolu vymění na nějaký čas role. Na Netflixu naleznete druhý i třetí díl.
Milostná past
Romantická vánoční komedie s překrásnou Ninou Dobrev. Hlavní hrdinka se seznámí s mužem přes seznamovací aplikaci. Rozhodne se, že za ním přijede na Vánoce. Bohužel jde ale o někoho úplně jiného.
Chlapec, kterému říkají Vánoce
Další vánoční pohádka, ke které Netflix přidává následující popis: „Odhodlaný Nicolas se při hledání svého táty dostane do kouzelné země, kde potká elfy i svůj osud. Domů se vrátí s darem naděje.“
Vánoční příběh
Česká komedie o lidech z různých sfér, kteří spolu budou muset strávit Vánoce. O zábavu budou mít rozhodně postaráno. Česká komedie.
Vánoce na spadnutí
Příběh o ženě, která ztratí paměť a Vánoce musí strávit v péči malé holky a jejího otce, kterému se smůla lepší na paty. V hlavní roli Lindsay Lohan.
Vánoce jako obvykle
Dívka je čerstvě zasnoubená a chce přivést svého snoubence na Vánoce ukázat rodičům. Nicméně indický kluk je pro rodinu s tradičními norskými kořeny opravdu těžká zkouška.
Nejlepší Vánoce na světě
Jedna z prvních letošních vánočních komedií, které Netflix přidal. Osud jim nadělil společné Vánoce, ale Charlotte se nějak nezdá, že by Jacklin život mohl být až tak idylický, jak na první pohled vypadá.
Tenkrát na Vánoce
V městečku Wellington-on-Sea vypukne nevídaná sněhová bouře a všichni obyvatelé i sám Santa musí rychle změnit plány. Tak na tyhle Vánoce se tu bude dlouho vzpomínat.
Sněhová sestřička
Rodina po bolestné ztrátě nemá na Vánoce ani pomyšlení. Jejich synek se ale naštěstí seznámí s veselou holkou, která si sváteční náladu nenechá ničím zkazit.
Láska jak víno
Jednou zdědí prestižní rodinné vinařství. Teď si ale prohodí role s kámošem z dětství, který si na nic nehraje, aby mu dokázal, že to se ženami umí i bez peněz.
Štědré a kradené
Dva zlodějíčci se rozhodnou, že spolu na Štědrý večer vyloupí londýnský obchoďák. Věci se ale zkomplikují, když mezi nimi začne vznikat něco romantického.
Až po uši v bublinkách
Cílevědomá americká manažerka letí do Paříže s cílem koupit do Vánoc výrobce šampaňského. Nechtíc se ale zamiluje do jeho dědice.