Jak vyčistit iPhone, Mac a další: Dopřejte svým Apple produktům vánoční úklid

Nedílnou součástí přípravy na Vánoce je v mnoha domácnostech vánoční úklid. Pokud tomuto koníčku zrovna dvakrát neholdujete, můžete místo vysavače, mopu či hadru vzít do ruky své jablečné produkty a dopřát jim důkladnější očistu zevnitř i zvenčí.
Začněte zevnitř – úklid dat a aplikací
Úklid softwaru má větší efekt, než by se mohlo zdát. Otevřete Nastavení → Obecné → Úložiště iPhonu (nebo iPadu) a podívejte se, co zabírá místo. Staré fotografie, velké konverzace ve Zprávách, nepoužívané aplikace – to všechno můžete s klidným srdcem smazat. Na Macu zase pomůže kontrola složky Stažené soubory a plochy, která se ráda mění ve skladiště. Pokud používáte iCloud, zvažte přesunutí starších souborů tam, nebo je zálohujte na externí disk. Po pár minutách možná zjistíte, že zařízení dýchá úplně jinak.
I hardware si zaslouží pozornost
Ať už jde o MacBook, iPhone nebo iPad, pravidelné čištění dokáže prodloužit jejich životnost. Na povrch použijte měkký hadřík z mikrovlákna – ideálně lehce navlhčený vodou nebo čisticím roztokem určeným pro elektroniku. Vyhněte se papírovým ubrouskům, které mohou poškrábat displej, a rozhodně se nepouštějte do experimentů s alkoholem nebo dezinfekcí, pokud ji Apple přímo nedoporučuje. Nezapomeňte ani na drobnosti: vyčistěte Lightning nebo USB-C konektor, zkontrolujte kabely, a pokud máte AirPods, dopřejte jim očistu i uvnitř pouzdra.
Záloha a aktualizace jako pojistka klidu
Stejně důležité jako úklid je i zajištění vašich dat. Zkontrolujte, že máte zapnuté zálohování do iCloudu nebo pravidelně vytváříte kopii v Macu pomocí Time Machine. Poté přejděte do Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru a nainstalujte nejnovější verzi systému. Apple průběžně opravuje chyby a zvyšuje bezpečnost, takže i když nejde o viditelnou změnu, vyplatí se to.
Digitální úklid vám zabere pár desítek minut, ale výsledek pocítíte hned. Rychlejší reakce, více volného místa, delší výdrž baterie – a hlavně dobrý pocit, že i vaše zařízení vstupuje do nového roku připravené. Stejně jako dáváme po svátcích do pořádku domov, stojí za to udělat pořádek i v našem digitálním světě. Apple produkty si na to ostatně potrpí – a když se o ně trochu postaráte, odvděčí se vám spolehlivostí, na kterou se dá spolehnout každý den.