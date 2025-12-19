Tato fantastická hra je nyní na Epic Games Store ke stažení zdarma! Už jste si ji vyzvedli?

Nemáte ještě plány na nadcházející dny? Pak pro vás máme super tip na hru, kterou si zaručeně užijete. Epic totiž rozdává zdarma zajímavý herní kousek Hordes of Hel.
Jotunnslayer: Hordes of Hel je přesně ten typ hry, který vám nejprve připomene desítky jiných akčních mlátiček, ale po pár minutách začne nenápadně ukazovat, že má v rukávu něco navíc. Vizuálně působí temně, až lehce seversky mysticky, a i když zpočátku čekáte klasickou hack-and-slash nálož, hra vás překvapí trochu promyšlenějším systémem schopností a taktiky. Tempo je místy šílené, hordy nepřátel se valí jako tsunami a právě v tom je kouzlo celé věci – buď si udržíte chladnou hlavu, nebo padnete během pár vteřin. Tvůrci se očividně nebáli přidat pořádnou dávku brutality, ale nepůsobí to samoúčelně – zapadá to do celkové atmosféry světa, kde přežití není samozřejmost, ale spíš malý zázrak.
Co mě osobně překvapilo, je relativně solidní optimalizace, díky níž si hru užijete i bez toho, abyste měli doma monstrum s vodním chlazením. Postupné vylepšování postavy a odemykání nových schopností dodává hratelnosti šťávu a vy začínáte mít pocit, že se z outsidera pomalu stává někdo, koho se hordy skutečně začínají bát. Některé momenty jsou možná lehce repetitivní, ale přiznejme si to – pokud vám sedí tenhle typ rychlé akce, stejně v tom najdete určité uspokojení. Zvukový doprovod navíc trefně podtrhuje atmosféru, takže když se vám podaří přežít další vlnu, máte téměř chuť to oslavit jako hrdina se sagou v ruce. A i když hra pravděpodobně neřekne poslední slovo v žánru, může se stát tajnou zbraní pro všechny, kdo hledají adrenalin bez složitostí.
Pokud si tedy chcete zpříjemnit začátek vánočního volna, tato hra by ve vašem herním katalogu neměla v žádném případě chybět. K dispozici je už jen do zítřejšího večera.