Ventusky 50: česká aplikace v novém designu s přehlednějšími meteorologickými informacemi

Česká aplikace Ventusky představuje verzi 50, jednu z největších aktualizací ve své historii. Stojí na dvou klíčových novinkách: na plné integraci velmi přesného modelu ECMWF a na nově přepracovaném uživatelském rozhraní, které práci s daty výrazně zjednodušuje a zpřehledňuje. Tyto změny společně posouvají celkovou použitelnost i přesnost aplikace na novou úroveň.
Nově zařazený model ECMWF, vytvářený Evropským centrem pro střednědobé předpovědi počasí, patří k nejuznávanějším globálním předpovědním systémům. Uživatelé jej dlouhodobě požadovali a nyní je v aplikaci k dispozici v rozlišení 9 km. Díky tomu je možné sledovat vývoj teploty, větru, srážek, oblačnosti či tlakového pole s větší přesností, což významně pomáhá především při rychle se měnícím počasí.
Aby mohla aplikace tento posun dobře využít, prošlo ovládání výrazným přepracováním. Mnohé prvky byly zjednodušeny, uspořádány a vizuálně sjednoceny, takže údaje jsou lépe čitelné a pohyb po mapě je plynulejší. Grafy a předpovědi byly upraveny, aby se v nich dalo snáze orientovat, a vyhledávání nyní poskytuje přesnější výsledky pro města, regiony, pohoří nebo i lyžařská střediska.
Součástí verze 50 jsou také nové vrstvy geopotenciálu na hladinách 850, 500 a 300 hPa. Tyto hodnoty popisují chování atmosféry ve vyšších vrstvách a pomáhají lépe porozumět vzniku achování počasí, například proudění jet streamu, výškovým brázdám či hřebenům. Aplikace tak nabízí podrobnější pohled nejen na počasí u zemského povrchu, ale i v atmosféře nad ním.
Dohromady představují tyto změny největší krok vpřed, jaký Ventusky dosud udělal. Uživatelé získávají přehlednější prostředí, přesnější data a nové nástroje, které přibližují práci profesionálních meteorologů všem.
Ventusky je celosvětově využívaná aplikace pro sledování počasí. Umožňuje zobrazovat detailní mapy teploty, větru, srážek, oblačnosti a dalších veličin pomocí dat předních meteorologických modelů. Dostupná je na webu i v aplikacích pro iOS a Android.