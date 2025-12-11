QNAP rozšiřuje podporu Airgap+ na vybrané switche QNAP

Společnost QNAP Systems, Inc., přední poskytovatel výpočetních, síťových a úložných řešení, dnes oznámila, že její funkce zálohování s izolací sítě Airgap+ je nyní podporována vybranými switchi (přepínači) QNAP. Toto vylepšení umožňuje organizacím, které nemohou přidávat routery (směrovače) – nebo upřednostňují řízení konektivity na úrovni switchů (přepínačů) – nasadit Airgap+ v širším spektru síťových prostředí a záložních architektur.
Jack Wang, produktový manažer společnosti QNAP, popisuje: „Přidání podpory switchů s Airgap+ je důležitým krokem k nabídce flexibilnějších a odolnějších možností zálohování typu Air Gap pro různé podnikové sítě. Budeme i nadále rozšiřovat podporu, aby si více zákazníků mohlo vybudovat bezpečnou a spolehlivou základnu pro ochranu dat.“
Hlavní výhody NAS QNAP s izolovaným zálohovacím řešením Airgap+
- Jednoduché nasazení: Airgap+ lze aktivovat přímo na NAS prostřednictvím nastavení úlohy zálohování HBS. Uživatelé mohou snadno vybrat fyzický port používaný pro izolované záložní připojení.
- Připraveno pro náročné úlohy s vysokými nároky na šířku pásma: QNAP NAS a podporované switche nabízejí připojení až 100GbE, což je ideální pro produkci médií, postprodukci a rozsáhlá prostředí pro zálohování dat.
- Rychlejší obnovení: Vyšší propustnost pomáhá zkrátit dobu obnovy a minimalizovat prostoje během kritických obnovovacích procesů.
- Snížená složitost údržby: Airgap+ využívá podporované síťové prvky QNAP a nevyžaduje žádné speciální zařízení pro Air Gap, což snižuje celkovou složitost systému.
- Dálkové ovládání napájení: Zařízení NAS lze zapínat a vypínat na dálku, což zvyšuje provozní efektivitu a pohodlí.
Požadavky na OS
- Switch: QSS Pro v4.3.0 (nebo novější)
- Router: QuRouter v2.4.2 (nebo novější)
Další informace a kompletní produktovou řadu QNAP najdete na stránkách www.qnap.com.