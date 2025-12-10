Recenze PanzerGlass EmPower Qi2/MagSafe 5000 mAh: Malý kus hliníku, který dokáže zachránit celý den

Přestože se výdrž telefonů za poslední roky poměrně zásadně zlepšila a i při intenzivnějším používání jsou tak například novější iPhony schopné bez větších problémů vydržet celý den na jedno nabití, mít s sebou v záloze powerbanku se vždy hodí. Jak ale vybrat kousek, který vám telefon rychle nabije, ukrývá dostatek energie a zároveň hezky vypadá? Odpověď na tuto otázku přinesl nedávno Panzerglass skrze svůj nový brand EmPower, v rámci kterého se pustil do světa nabíjecího příslušenství. A musím říci, že je to odpověď opravdu příjemná, tedy minimálně po mých testech z minulých týdnů.
Technické specifikace, zpracování a design
V posledních letech jsem otestoval desítky powerbanek a upřímně, málokterá mě dokázala zaujmout jinak než číslem na krabičce. PanzerGlass EmPower ale hraje trochu jinou ligu. Jeho powerbanka se totiž evidentně snaží na zádech telefonu nějak zásadně nepřekážet. A musím říci, že se jí to i docela daří. S tloušťkou pouhých 8,6 mm jde o jednu z nejtenčích magnetických powerbanek, kterou jsem kdy měl na iPhonu, a na těle telefonu ji skoro necítíte. Ani u menších modelů nevyčnívá nepříjemně do dlaně a při používání telefonu v terénu jsem se několikrát přistihl u toho, že jsem na ni úplně zapomněl.
Co se týče těla powerbanky, konstrukce z recyklovaného hliníku působí přesně tak, jak byste od PanzerGlass čekali. Je tedy pevná, čistá a skoro se mi až chce říci, že na vás dýchne takovou tou „skandinávskou střídmostí“, která je pro Dánsko coby mateřskou zemi výrobce typická. Magnety drží jistě, zarovnání je přesné a ani při rychlejší chůzi nebo použití v ledvince jsem nezaznamenal jediné zaváhání. EmPower powerbanka díky tomu působí méně jako příslušenství a více jako další přirozená součást telefonu.
Uvnitř se skrývá kapacita 5000 mAh, kterou výrobce prezentuje jako až 80 % energie navíc. V reálu na větších a novějších iPhonech nejčastěji končíte někde mezi 60–70 %, což je pořád víc než dost na to, abyste s klidem zvládli celý den mimo zásuvku. O tom ale až později.
Testování
U powerbanky je samozřejmě nejzásadnější to, jak nabíjí, což je v tomto případě opravdu fajn. EmPower powerbanka totiž podporuje standard Qi2, díky čemuž zvládnete nabíjet komplatibilní telefony až 15W, což už je opravdu solidní rychlost. Po přicvaknutí se telefon okamžitě chytne, magnety jej přirozeně srovnají a nabíjení se spustí rychleji, než stihnete zamknout displej. Co se pak týče kapacity, já testoval powerbanku primárně s iPhonem 17 Pro, který má kapacitu baterie 3998 mAh. Nicméně vzhledem ke ztrátám, které při bezdrátovém nabíjení dochází poměrně ve velkém, samozřejmě nelze počítat s tím, že tento model nabijete takříkajíc „do plna“. Mě se povedlo jej nabít z 0 na zhruba 65 %, což není úplně špatné skóre.
Pokud by vám bezdrátové nabíjení rychlostně nestačilo nebo chcete nabít i jiné zařízení, je k dispozici ještě 20W USB-C port. Ten je obousměrný, takže přes něj dobíjíte jak telefon, tak samotnou powerbanku. Myslím si ale, že jinak než k nabíjení powerbanky jej používat nebudete, protože 5W navíc už nabíjení nějak zásadně nezrychlí a navíc kabelem přijdete o bezdrátový komfort.
Za dobu testování jsem powerbanku vzal několikrát na celodenní výlety či fototesty, kde se telefon nezastaví. A přesně v tom je EmPower silná. Nesnaží se konkurovat těžkým 10 000+ mAh cihlám, ale je to malá nouzovka do kapsy, která vás podrží, je-li to potřeba. Problém jí navíc nedělá ani zima. Poslední mrazivé týdny plné sněhu jí pověřily poměrně znamenitě a že by se při nižších teplotách nabíjení zasekávalo či se powerbanka dokonce vypínala, to rozhodně ne.
Příjemný detail je pak za mě fakt, že se díky hmotnosti 125 g, která je rozložená do relativně širokého a vysokého těla, nějak zásadně nezmění těžiště telefonu a ten se tak díky tomu drží stále přirozeně. I proto jsem si tak docela zvykl na to, že jsem leckdy powerbanku už tak nějak ze zvyku přicvaknul, než vyjdu z domu, a sundal ji teprve tehdy, když už ji opravdu nepotřebuji.
Resumé
PanzerGlass EmPower nepůsobí jako „další věc navíc“, ale spíš jako rozšíření iPhonu. Nabízí 15W Qi2, silné magnety, 20W USB-C, kapacitu na celý den a k tomu konstrukci tenkou tak, že se vás bude pořád snažit přesvědčit, že ji vlastně nenesete. Pokud hledáte powerbanku, která je spíš každodenní pojistkou než těžkým cihlovým záložním zdrojem, EmPower je trefa do černého. Je elegantní, praktická, drží jako přibitá a její výkon je přesně takový, jaký většina lidí ve skutečnosti potřebuje.