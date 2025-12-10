iPhone konečně posílá zprávy přes satelit i v Japonsku. Apple otevírá další velkou funkci, která může jednou zachránit situaci

Apple před pár hodinami oznámil, další rozšíření svých satelitních funkcí. Tentokrát se dočkali uživatelé v Japonsku, kteří mohou ode dneška využívat Messages via satellite, tedy posílání zpráv přes satelit v okamžiku, kdy není k dispozici ani mobilní signál, ani Wi-Fi. A to už je funkce, která dokáže změnit způsob, jakým člověk používá iPhone na horách, při cestování nebo zkrátka kdekoliv mimo civilizaci.
Celé to funguje přesně tak, jak už známe z jiných zemí. Když se pokusíte odeslat zprávu a iPhone 14 či novější nenajde žádné připojení, objeví se výzva k propojení se satelitem. Stačí pár vteřin míření a jste online – respektive „satelitně online“. Japonští uživatelé tak mohou přes satelit posílat iMessage, SMS, emoji nebo reagovat Tapbackem, jako by byli normálně na signálu, jen s omezením rychlosti.
Stejně jako u klasických zpráv zůstává i u těch satelitních zachováno end-to-end šifrování, takže obsah zůstává plně soukromý. A co je zajímavé, služba je nadále zcela zdarma pro všechny, kteří vlastní podporovaný iPhone nebo Apple Watch Ultra 3. V době, kdy se většina satelitních služeb platí zvlášť, to působí skoro až nečekaně štědře. Japonsko přitom už mělo k dispozici jak Nouzové SOS přes satelit, tak sdílení polohy přes Find My. Messages via satellite tak logicky rozšiřuje balíček funkcí, které mohou být užitečné při cestování do hor, při přírodních katastrofách nebo prostě ve chvílích, kdy je člověk odkázaný jen na svůj telefon.
Aby vše fungovalo, potřebujete iOS 18 nebo novější, případně watchOS 26 na Apple Watch Ultra 3. Z technického hlediska žádný velký rozdíl – Apple tu jen postupně zapíná funkce podle regionů a operátorů, aby bylo pokrytí stabilní. Zda a kdy se Messages via satellite objeví v dalších zemích, Apple zatím nekomentuje. Ale postupné rozšiřování naznačuje jediné: satelitní komunikace už není jen marketingový tahák, ale skutečně se stává běžnou součástí iPhonu. Ce se bude dít dál, to bude zajímavé sledovat.