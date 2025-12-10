DearMob: Řešení pro zálohování, přenos a správu vašeho iPhone bez omezení [Black Friday sleva]

Finder se zhroutí uprostřed přenosu, iCloud vyžaduje další předplatné, když je úložiště přeplněné, iTunes je již zastaralý. Upgrade na iPhone 17 s iOS 26 tyto frustrace znovu vyvolává: jak můžete přenést fotografie, videa a zprávy za několik let, aniž byste riskovali katastrofu?
Nativní nástroje společnosti Apple fungují podle vlastního harmonogramu, který se málokdy shoduje s vaším. Mezitím se vaše knihovna 4K rozrůstá, úložiště se zaplňuje a synchronizace se zpomaluje.
Tato vynucená závislost na cloudu a rozmarech Cupertina nutí stále více lidí hledat místní, rychlou a spolehlivou alternativu. DearMob iPhone Manager nabízí přesně to: navrácení kontroly nad svými daty bez kompromisů.
All-in-one alternativa k ekosystému Apple
DearMob iPhone Manager se prezentuje jako ucelená náhrada oficiálního ekosystému Apple. Namísto roztříštěných operací mezi Finderem, iTunes a iCloudem tento software centralizuje zálohování, obnovení, přenos a každodenní správu do jednotného rozhraní.
Je kompatibilní s iOS 26 a celou řadou iPhone 17, včetně modelů Pro, Pro Max a Air, a využívá lokální přístup, který vám vrací úplnou kontrolu nad vašimi soubory. Rychlost, flexibilita a bezpečnost jsou jeho tři pilíře, přičemž ergonomický design je přístupný i pro ty, kteří mají omezené technické znalosti.
Software je momentálně v rámci vánoční speciální nabídky: doživotní licence je se slevou 62 % a navíc dostanete tři dárky zdarma.
Inteligentní zálohování a obnovení
Zálohování je srdcem systému. DearMob umožňuje úplné zálohování jedním kliknutím, ale také selektivní přístup: extrahování pouze fotografií z konkrétního alba, archivaci zpráv z daného období nebo izolaci nejnovějších videí bez načítání celého obsahu.
Obnova se provádí bez vymazání stávajícího obsahu, což je běžné omezení iTunes, které vyžaduje obnovení továrního nastavení. Systém podporuje externí disky a SSD a nabízí volitelné šifrování citlivých dat.
Přenos a správa fotografií
U fotografií je přirozená obousměrná komunikace: z iPhone do počítače, ale také z počítače do iPhone, s podrobnou správou podle alb, dat nebo vlastních složek.
Moderní formáty, jako jsou HEIC, ProRAW, JPEG a PNG, se přenášejí v původním rozlišení bez destruktivní komprese. Export kompletní knihovny fotografií je stejně snadný jako cílený výběr.
Videa a hudba bez omezení
Videa a zvukové soubory se těší podobné pozornosti. Import a export hudby funguje bez omezení, zatímco 4K videa lze v případě potřeby komprimovat za běhu.
Nekompatibilní formáty procházejí automatickou konverzí a systém uvolňuje soubory z DRM zámků bez dalších nákladů. Velké knihovny se migrují vysokou rychlostí, bez nekonečného čekání, které je charakteristické pro Finder.
Kompletní správa souborů
Kromě médií spravuje DearMob také kontakty, textové zprávy, kalendáře, elektronické knihy, vlastní vyzváněcí tóny, hlasové poznámky a podcasty. Export a import funguje mezi zařízeními iPhone, iPad a počítači Mac nebo Windows. iPhone lze také použít jako USB disk, přičemž se provádí konverze videa, obrázků a knih, aby byla zajištěna kompatibilita s iOS. Opět je odstranění DRM integrováno bez dalších nákladů.
Bezpečnost, soukromí a výkon
Zabezpečení se vztahuje na všechny funkce. Zálohy podporují šifrování, úložiště zůstává výhradně lokální bez požadavků na cloudové úložiště a vydavatel má výslovnou politiku neshromažďování osobních údajů.
Výkon odpovídá tomuto přístupu: přenos 100 fotografií v rozlišení 4K trvá přibližně osm sekund, 100 hudebních skladeb 35 sekund a film o velikosti 1 GB 50 sekund. Srovnání bezplatné a plné verze podrobně popisuje možnosti jednotlivých edic.
Pro koho je určen?
Cílová skupina sahá daleko za hranice sofistikovaných uživatelů. Ti, kdo hledají bezproblémové zálohování, ocení jeho jednoduchost.
Tvůrci obsahu a fotografové, kteří pracují s rozsáhlými knihovnami, ocení rychlost přenosů a zachování původní kvality. Ti, kteří se zdráhají svěřit své osobní údaje cloudu, konečně získají spolehlivou lokální alternativu. Podniky a správci IT, kteří spravují více zařízení, objeví ucelený centralizovaný nástroj.
Jak to používat?
Praktické použití nevyžaduje žádné speciální znalosti.
Software funguje na počítačích Mac a PC s přímou instalací. První krok: připojte iPhone, iPad nebo iPod přes USB nebo přes Wi-Fi, pokud již jsou spárovány.
Druhý krok: přístup ke všem funkcím z přehledného a logického rozhraní.
Třetí krok: Zálohujte, obnovujte, přenášejte nebo spravujte soubory podle potřeby, a to i pro začátečníky s minimálními znalostmi. Zvládnutí běžných operací zabere jen pár minut.
Omezená nabídka, kterou stojí za to využít
Aktuální vánoční akce představuje konkrétní příležitost k získání definitivní licence za sníženou cenu s 62% slevou a třemi bonusy. Tato dočasná nabídka stojí za pozornost, než vyprší její platnost.
Často kladené otázky
Několik oprávněných otázek si zaslouží odpověď.
- Je DearMob iPhone Manager bezpečný? Rozhodně ano, vydavatel Digiarty má v oblasti multimediálního softwaru zavedenou reputaci.
- Funguje se všemi zařízeními? Pro optimalizaci výkonu vyžaduje Windows nebo macOS s moderním grafickým procesorem.
- Podporuje iPhone 17 a iOS 26? Aktualizace drží krok s novinkami od Apple, což zajišťuje okamžitou kompatibilitu.
- Hrozí riziko přepsání dat? Ne, selektivní obnovení zachovává stávající obsah.
- Jak rychlý je ve skutečnosti? Uváděné rychlosti odpovídají měřením provedeným za optimálních podmínek s připojením USB 3.0.
Nabídka doživotní licence
Po omezenou dobu můžete získat doživotní licenci za pouhých 29,95 €, což je obzvláště cenově dostupný software pro správu zařízení iPhone/iPad.
Vaše licence zahrnuje:
- Všechny budoucí aktualizace
- Prioritní technickou podporu
- 30denní záruku vrácení peněz
- Jednorázovou platbu za trvalé používání bez nutnosti předplatného.
