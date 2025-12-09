LG na veletrhu CES 2026: Inovace v souladu s vámi!

Společnost LG Electronics (LG) zve na tiskovou konferenci LG World Premiere, která se bude konat 5. ledna v 8:00 (PST) ve veletržních prostorách v Mandalay Bay v Las Vegas, Nevada. Pod heslem, které LG připravilo pro veletrh CES 2026 „Innovation in Tune with You“ (Inovace v souladu s vámi), představí společnost LG svou vizi zlepšení každodenního života prostřednictvím laskavé umělé inteligence, která přináší harmonické a plynule propojené zákaznické zážitky.
Za přítomnosti světových médií představí společnost LG portfolio řešení založených na AI, která kombinují špičková zařízení a řešení s pokročilými technologiemi umělé inteligence. Společnost LG navrhuje své produkty s inteligentním řešením tak, aby rozšiřovaly smysluplnou konektivitu mezi zařízeními, lidmi a prostory. Tato evoluce se rozšiřuje z domácností do mobility a městského prostředí a umožňuje plynulejší a kvalitnější život.
Průlomové produkty představené během tiskové konference LG World Premiere budou k vidění po celou dobu konání veletrhu CES 2026 na stánku společnosti LG. Spolu s nejnovějšími produkty a řešeními od společnosti LG budou návštěvníci moci prozkoumat a užít si řadu jedinečných inovativních zážitků založených na umělé inteligenci a pohlcujících interaktivních instalací, které jsou v souladu s vizí společnosti zaměřenou na zákazníka.
LG World Premiere bude živě vysílána na LG website, LG Global YouTube channel a LG Global X channel.