Tato super hra je nyní na Epic Games Store ke stažení zdarma! Už jste si jí vyzvedli?

Počasí posledních dnů nenechává nikoho na pochybách, že podzim je nenávratně pryč a před námi studená zima. O to víc potěší týdenní akce obchodu Epic Games Store, v rámci kterých se lze dostat k zábavným hrám pro PC zcela zdarma. A ani tento týden není v tomto směru žádnou výjimkou. K dostání je totiž super hra The Darkside Detective.
Fotogalerie
Universe for Sale patří k těm titulům, které člověka překvapí spíš atmosférou než velkými gesty. Nehraje si na blockbuster, a možná právě proto působí každá scéna o něco opravdověji. Tvůrci si dávají záležet na detailech, které byste v jiných hrách klidně přejeli očima, ale tady mají zvláštní magnetismus. Dialogy občas balancují na hraně poetiky a absurdity, přesto nikdy nepůsobí strojeně a krásně doplňují ten lehce melancholický tón celého světa. Je to prostředí, které působí unaveně, skoro až omšele, ale v tom je jeho kouzlo — má duši, která se nesnaží přehlušit vlastní ticho. Při hraní máte pocit, že čas teče o něco pomaleji, jako by vás hra nutila nadechnout se mezi jednotlivými scénami.
A právě to je moment, kdy vás začne nenápadně omotávat kolem prstu, protože neběží za vámi, ale nechá vás jít vlastním tempem. Když se v ní na chvíli zastavíte, najdete věci, které byste ve svižnějších hrách nikdy nezahlédli — drobná mimika, pohyb světla, nuance v hlasech postav. Tohle všechno dohromady vytváří zvláštní, až meditativní zážitek, který se drží v hlavě i ve chvíli, kdy hru vypnete. Universe for Sale není titul, který vás vystřelí ze židle, ale o to pevněji se vám dostane pod kůži. A když mu dáte šanci, odmění vás příběhem a náladou, které mají schopnost zůstat u vás mnohem déle, než byste čekali.
Pokud vás titul láká, můžete si jej od této chvíle až do příštího čtvrtka 11. prosince do 16:59 vyzvednout zcela zdarma. Samozřejmě pak platí, že jakmile ji do své herní knihovny zařadíte, zůstane v ní k dispozici navždy.