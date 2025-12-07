Zavřít reklamu

Tato super hra je nyní na Epic Games Store ke stažení zdarma! Už jste si jí vyzvedli?

Jiří Filip
Počasí posledních dnů nenechává nikoho na pochybách, že podzim je nenávratně pryč a před námi studená zima. O to víc potěší týdenní akce obchodu Epic Games Store, v rámci kterých se lze dostat k zábavným hrám pro PC zcela zdarma. A ani tento týden není v tomto směru žádnou výjimkou. K dostání je totiž super hra The Darkside Detective.

Universe for Sale patří k těm titulům, které člověka překvapí spíš atmosférou než velkými gesty. Nehraje si na blockbuster, a možná právě proto působí každá scéna o něco opravdověji. Tvůrci si dávají záležet na detailech, které byste v jiných hrách klidně přejeli očima, ale tady mají zvláštní magnetismus. Dialogy občas balancují na hraně poetiky a absurdity, přesto nikdy nepůsobí strojeně a krásně doplňují ten lehce melancholický tón celého světa. Je to prostředí, které působí unaveně, skoro až omšele, ale v tom je jeho kouzlo — má duši, která se nesnaží přehlušit vlastní ticho. Při hraní máte pocit, že čas teče o něco pomaleji, jako by vás hra nutila nadechnout se mezi jednotlivými scénami.

A právě to je moment, kdy vás začne nenápadně omotávat kolem prstu, protože neběží za vámi, ale nechá vás jít vlastním tempem. Když se v ní na chvíli zastavíte, najdete věci, které byste ve svižnějších hrách nikdy nezahlédli — drobná mimika, pohyb světla, nuance v hlasech postav. Tohle všechno dohromady vytváří zvláštní, až meditativní zážitek, který se drží v hlavě i ve chvíli, kdy hru vypnete. Universe for Sale není titul, který vás vystřelí ze židle, ale o to pevněji se vám dostane pod kůži. A když mu dáte šanci, odmění vás příběhem a náladou, které mají schopnost zůstat u vás mnohem déle, než byste čekali.

Pokud vás titul láká, můžete si jej od této chvíle až do příštího čtvrtka 11. prosince do 16:59 vyzvednout zcela zdarma. Samozřejmě pak platí, že jakmile ji do své herní knihovny zařadíte, zůstane v ní k dispozici navždy.

