Spotify Wrapped 2025 je tu! Podívejte se, co jste letos poslouchali nejvíce

Oblíbený souhrn Wrapped je tu! Spotify totiž začalo během dnešního odpoledne uživatelům ukazovat, jaký byl jejich rok 2025 v kostce, respektive, co za uplynulý rok poslouchali nejčastěji, aby si tak udělali obrázek o svém „posluchačském“ životě v uplynulých 12 měsících. V přehledech nechybí váš nejoblíbenější umělec, nejoblíbenější skladba, počet minut, po které jste Spotify poslouchali a tak podobně. Jako menší dárek pak od Spotify dostává každý automaticky vytvořený Playlist, který koresponduje s tím, co jste nejvíce poslouchali a také možnost tyto statistiky přehledně sdílet na sociálních sítích.
Abyste si mohli svůj Spotify Wrapped prohlédnout, můžete využít hned dvou cest, jak se k němu dostat. Tou první je přímo aplikace Spotify, ve které byste již měli v tuto chvíli vidět v jejím pravém horním rohu možnost „Wrapped“. Druhou cestou, jak Spotify Wrapped zaktivovat, je návštěva webové stránky, na kterou je třeba se přihlásit pomocí vašich přihlašovacích údajů k účtu. Jakmile tak učiníte, prezentace by se měla automaticky spustit.
