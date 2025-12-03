Zavřít reklamu

Spotify Wrapped 2025 je tu! Podívejte se, co jste letos poslouchali nejvíce

Jiří Filip
1

Oblíbený souhrn Wrapped je tu! Spotify totiž začalo během dnešního odpoledne uživatelům ukazovat, jaký byl jejich rok 2025 v kostce, respektive, co za uplynulý rok poslouchali nejčastěji, aby si tak udělali obrázek o svém „posluchačském“ životě v uplynulých 12 měsících. V přehledech nechybí váš nejoblíbenější umělec, nejoblíbenější skladba, počet minut, po které jste Spotify poslouchali a tak podobně. Jako menší dárek pak od Spotify dostává každý automaticky vytvořený Playlist, který koresponduje s tím, co jste nejvíce poslouchali a také možnost tyto statistiky přehledně sdílet na sociálních sítích.

Abyste si mohli svůj Spotify Wrapped prohlédnout, můžete využít hned dvou cest, jak se k němu dostat. Tou první je přímo aplikace Spotify, ve které byste již měli v tuto chvíli vidět v jejím pravém horním rohu možnost „Wrapped“. Druhou cestou, jak Spotify Wrapped zaktivovat, je návštěva webové stránky, na kterou je třeba se přihlásit pomocí vašich přihlašovacích údajů k účtu. Jakmile tak učiníte, prezentace by se měla automaticky spustit.

IMG 0769 IMG_0769
IMG 0770 IMG_0770
IMG 0771 IMG_0771
IMG 0772 IMG_0772
IMG 0773 IMG_0773
IMG 0774 IMG_0774
IMG 0775 IMG_0775
IMG 0776 IMG_0776
IMG 0777 IMG_0777
IMG 0778 IMG_0778
IMG 0779 IMG_0779
IMG 0780 IMG_0780
IMG 0781 IMG_0781
IMG 0782 IMG_0782
IMG 0783 IMG_0783
IMG 0784 IMG_0784
IMG 0785 IMG_0785
Vstoupit do galerie
Diskuze

