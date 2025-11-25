Zavřít reklamu

Zasněžte svůj iPhone! Jak udělat, aby v aplikaci Apple Store padal sníh

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Easter eggs, tedy vtípky, které nám čas od času nechávají ve svých pracích například vývojáři počítačových her či tvůrci filmů, v mobilních aplikacích až tak často nepotkáváme. Tím spíš v aplikacích od samotného Applu. Jelikož však už máme po svatém Martinovi, který podle pranostiky přináší do Česka na bílém koni sníh a minimálně o jednom easter eggu v jeho aplikaci víme, není od věci vás na něj upozornit.

Máte ve svém telefonu nainstalovanou aplikaci Apple Store, která slouží pro pohodlný nákup přímo z Online Storu Applu (tedy nikoliv App Store, ale Apple Store – pozn. red.) ? Pak si ji spusťte a do pole pro vyhledávání napište “let it snow”. Již podle hledaného výrazu vám je nejspíš jasné, že se v aplikaci rozpadá sníh. Ten vám pak bude následně padat i při prohlížení různých produktů a dotvářet tak vcelku pěknou vánoční atmosféru. Až vás bude padající sníh jednoduše štvát, stačí aplikaci zcela ukončit, čímž jej vyrušíte. Při dalším spuštění tedy už padat nebude a k jeho aktivaci bude nutné napsat výše zmíněné heslo.

IMG 0705 IMG_0705
IMG 0704 IMG_0704
IMG 0703 IMG_0703
IMG 0702 IMG_0702
IMG 0700 IMG_0700
IMG 0699 IMG_0699
IMG 0698 IMG_0698
Vstoupit do galerie

Jak jsem již psal v úvodním odstavci, podobné žertíky nejsou u vývojářů Applu ničím typickým a je možné, že se podobného vylepšení zas pěkně dlouho nedočkáme. Každopádně se ale jedná o pěkný počin a prohlížení aplikace Apple Store vcelku zpříjemní nebo minimálně ozvláštní. A kdo ví, třeba se v příštím roce dočkáme něčeho o poznání monstróznějšího a hlavně neokoukaného.

.