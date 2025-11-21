PlayStation 5 (Pro) a příslušenství k nim v Black Friday slevách! Ceny padly o tisíce korun

Komerční sdělení: Pokud si brousíte zuby na PlayStation 5 (Pro), potažmo nové ovladače DualSense, PSVR2 či třeba sluchátk PS 5 Pulse Explore, zbystřete. Sony totiž rozjíždí velký Black Friday výprodej, v rámci kterého sráží ceny právě svých veleoblíbených herních kousků až o tisíce korun. Vhodnější chvíle k nákupu tak ještě nebyla.
Do slevy se dostaly jak klasické verze, tak i model PS5 Pro s tím, že v obou případech padly ceny opravdu zásadním způsobem. Totéž v bledě modrém ale lze říci i o cenách příslušenství v čele s ovladači DualSense, které jsou navíc za super cenu k dispozici ve všech barvách, které jsou standardně k dispozici. Zkrátka a dobře, je o co stát a pokud si tedy chcete své oblíbené videohry užít naplno, je nyní nejlepší chvíle k pořízení hardwaru, který vám to naplno umožní. Ale pozor, skladové zásoby prodejců nejsou neomezené a tedy doporučujeme s nákupy neotálet.
- PlayStation 5 Digital Edition (Slim) za 8 990 Kč
- PlayStation 5 (Slim) 1TB + EA FC 26 za 10 990 Kč
- PlayStation 5 (Slim) 1TB za 10 990 Kč
- PlayStation 5 Pro 2TB za 16 990 Kč
- PS5 DualSense za 1 399 Kč – všechny barvy
- PlayStation 5 Pulse Explore za 3 990 Kč
- PlayStation VR2 za 8 690 Kč