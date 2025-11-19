Seznam přidává do e-mailu AI shrnutí. Jediným klikem zjistíte, o čem vám někdo píše

Seznam opět ukazuje, že jeho e-mailová služba rozhodně neřekla poslední slovo. Schránka na Seznamu totiž dostává další chytrou funkci, která míří přímo na jeden z největších každodenních problémů, kterým je zahlcení e-maily. Novinka staví na vlastním jazykovém modelu SeLLMa, který Seznam vyvíjí už dva roky, a díky němu dokáže automaticky vytáhnout to nejdůležitější z jednotlivých zpráv i celých konverzací.
Vše funguje to překvapivě jednoduše. U každého e-mailu se nově objeví nenápadné tlačítko, které vám jediným kliknutím zobrazí krátké shrnutí obsahu. Místo pročítání dlouhých odstavců tak okamžitě vidíte, o co v mailu jde, jestli je potřeba na něj hned reagovat, nebo jestli může počkat na klidnější chvíli. V praxi to znamená jediné: méně zbytečného času nad schránkou a víc prostoru na to, co je skutečně důležité.
Shrnutí funguje i u delších konverzací, kde se člověk často ztratí už po pár odpovědích. SeLLMa z nich dokáže udělat přehledný digest, díky čemuž vás tak nečeká žádné hledání v citacích a skrolování nahoru a dolů. Prostě rychlý kontext v okamžiku, kdy ho potřebujete. Seznam tímhle krokem ukazuje, že AI dokáže být nejen velké téma, ale hlavně reálný pomocník v běžném životě. A že i tak obyčejná věc, jako je e-mail, může díky chytré funkci působit o poznání moderněji.