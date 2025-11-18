Máte doma tyto powerbanky? Okamžitě je přestaňte používat

Zavřít reklamu

Belkin coby jeden z nejznámějších výrobců příslušenství pro iPhone se dostal do nepříjemné situace. Společnost oficiálně oznámila stažení hned tří svých produktů kvůli vadě, která může vést k přehřívání baterie – a v krajním případě i k požáru. Zasažené jsou Belkin Auto-Tracking Stand Pro, powerbanka BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K a její sesterský model od značky Playa.

Belkin v tiskové zprávě konkrétně uvádí, že za problémem stojí výrobní chyba v bateriových článcích, která se může projevit nebezpečným zvýšením teploty. To není nic, co by si uživatel chtěl doma nebo v autě testovat na vlastní kůži a to doslova. V USA se objevila jedna potvrzená událost, mezinárodně pak dalších patnáct hlášení. Dva lidé utrpěli lehké popáleniny a mimo USA vznikly škody za více než 830 000 Kč.

Mezi dotčenými produkty jsou:

  • Auto-Tracking Stand Pro (MMA008)
  • BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K (BPB2002)
  • Playa USB-C PD Power Bank 20K (PB0003)

Modelová označení najdeš přímo na těle zařízení. Belkin vyzývá všechny majitele, aby zařízení okamžitě odpojili od napájení, přestali používat a uložili na bezpečné místo mimo cokoliv hořlavého. Zároveň platí, že produkty nesmí skončit v běžném odpadu ani recyklaci.

Uživatelé mohou požádat o vrácení peněz nebo kredit do obchodu Belkin, který bude až o 20 % vyšší než průměrná prodejní cena daného modelu. K vyřízení je potřeba fotografie se sériovým číslem, případně účtenka, na základě které bude možné vrácení celé kupní ceny. Bez ní Belkin vrátí průměrnou cenu, za kterou se produkt prodával.

