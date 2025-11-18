Apple TV dostane s příchodem tvOS 26.2 vylepšení, po kterém její majitelé dlouho volali

Apple v rámci bety tvOS 26.2 tiše přidal funkci, která může překvapivě zpříjemnit používání Apple TV v domácnostech s více lidmi. A přitom jde o něco, co se zdá být úplnou samozřejmostí. Nově totiž při vytváření dalších profilů nemusíte zadávat samostatný Apple účet, ale stačí jen jméno a volba, zda je profil určený pro dítě.
Všechny takto založené profily se automaticky napojí na Apple ID primárního uživatele. A zatímco v tvOS 26.1 a starších verzích vyžadoval každý profil vlastní účet, teď už je vše vyřešené během pár vteřin. Jedná se tedy o ideální řešení pro rodiny nebo chvíle, kdy si chce Apple TV přizpůsobit někdo, kdo prostě jen nemá (nebo nechce používat) vlastní Apple ID.
To navíc stále není vše. Pokud označíte profil jako dětský, Apple TV automaticky omezí zobrazovaný obsah na tituly s maximálně PG ratingem. V praxi to znamená, že Apple TV dostává dedikovaný dětský režim, po kterém se volalo už opravdu dlouho. Rating lze navíc kdykoliv upravit, buď hned při zakládání profilu, nebo později v Nastavení. Jedním dechem je ale třeba dodat, že tato omezení platí jen pro aplikaci Apple TV. Pro ostatní aplikace zůstávají v platnosti klasické rodičovské zámky umístěné v Nastavení – Obecné – Omezení.
tvOS 26.2 tak přináší něco, co bude mít v řadě domácností okamžitý dopad. K dispozici bude konečně víc flexibility, méně zbytečných účtů a konečně také dětský mód, který dává smysl. Apple TV se tak stane tímto updatem o něco využitelnější.