Užitečné tipy, které na iPhonu s iOS 26 určitě využijete

Pohodlnější překlady napříč systémem
Překlad v iOS 26 je praktičtější než kdy dřív. Po stažení potřebných jazyků v Nastavení – Aplikace – Přeložit můžete automatický překlad využít přímo v Telefonu či Zprávách, aniž byste museli cokoli kopírovat mezi aplikacemi. Funguje sice vždy jen mezi dvěma jazyky, ale pro každodenní komunikaci jde o obrovské zjednodušení. Apple navíc postupně rozšiřuje i možnost překladu textů písní v Apple Music.
Fotogalerie
Zprávy plné efektů a interakce
Aplikace Zprávy dostala několik funkcí, které konverzace dělají hravější i praktičtější. Nastavit si můžete dynamické pozadí konverzace – stačí klepnout na avatar nahoře a vybrat například efekt polární záře. Krátké hlasování v rámci skupin či dvojic obstará nová možnost přidat Anketu. A pokud potřebujete citovat jen část delší zprávy, nyní stačí označit úsek a kopírovat pouze vybraný text.
Fotogalerie #2
Lepší poslech podcastů
V Podcastech si nově můžete zapnout zvýraznění dialogů, což potlačí ruchy na pozadí a zvýrazní hlasy – skvělé pro poslech v MHD nebo venku. Apple také zpřesnil ovládání rychlosti přehrávání, takže si snadno nastavíte tempo přesně podle sebe.
Fotogalerie #3
Úprava vzhledu bez rušivých efektů
Liquid Glass je efektní designová novinka, ale ne každému vyhovuje. Pokud vám průsvitné vrstvy dělají prostředí méně čitelné, v nabídce Zpřístupnění – Displej a velikost textu můžete zapnout volbu Snížit průhlednost. Rozhraní se poté bude podobat matnému sklu a texty zůstanou jasně čitelné i na komplikovaných pozadích.
Fotogalerie #4
Rychlejší práce s hudbou
Hudební knihovnu v Apple Music lze nyní organizovat mnohem rychleji. Díky nové volbě „Připnout“ si oblíbené album či skladbu udržíte vždy nahoře v záložce Knihovna. V kombinaci s automatickým stahováním máte své favority kdykoli po ruce, i bez připojení k internetu.
Fotogalerie #5