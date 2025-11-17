Zavřít reklamu

Užitečné tipy, které na iPhonu s iOS 26 určitě využijete

Pohodlnější překlady napříč systémem

Překlad v iOS 26 je praktičtější než kdy dřív. Po stažení potřebných jazyků v Nastavení – Aplikace – Přeložit můžete automatický překlad využít přímo v Telefonu či Zprávách, aniž byste museli cokoli kopírovat mezi aplikacemi. Funguje sice vždy jen mezi dvěma jazyky, ale pro každodenní komunikaci jde o obrovské zjednodušení. Apple navíc postupně rozšiřuje i možnost překladu textů písní v Apple Music.

iOS 26 Prelozit jazyky 1 iOS 26 Prelozit jazyky 1
iOS 26 Prelozit jazyky 2 iOS 26 Prelozit jazyky 2
iOS 26 Prelozit jazyky 3 iOS 26 Prelozit jazyky 3
iOS 26 Prelozit jazyky 4 iOS 26 Prelozit jazyky 4
Zprávy plné efektů a interakce

Aplikace Zprávy dostala několik funkcí, které konverzace dělají hravější i praktičtější. Nastavit si můžete dynamické pozadí konverzace – stačí klepnout na avatar nahoře a vybrat například efekt polární záře. Krátké hlasování v rámci skupin či dvojic obstará nová možnost přidat Anketu. A pokud potřebujete citovat jen část delší zprávy, nyní stačí označit úsek a kopírovat pouze vybraný text.

Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
Screenshot
iOS 26 Zpravy zmena pozadi 3 iOS 26 Zpravy zmena pozadi 3
iOS 26 Zpravy zmena pozadi 4 iOS 26 Zpravy zmena pozadi 4
iOS 26 Zpravy zmena pozadi 2 iOS 26 Zpravy zmena pozadi 2
Lepší poslech podcastů

V Podcastech si nově můžete zapnout zvýraznění dialogů, což potlačí ruchy na pozadí a zvýrazní hlasy – skvělé pro poslech v MHD nebo venku. Apple také zpřesnil ovládání rychlosti přehrávání, takže si snadno nastavíte tempo přesně podle sebe.

iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 1 iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 1
iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 2 iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 2
iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 3 iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 3
iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 4 iOS 26 zvyraznit dialogy Podcasty 4
Úprava vzhledu bez rušivých efektů

Liquid Glass je efektní designová novinka, ale ne každému vyhovuje. Pokud vám průsvitné vrstvy dělají prostředí méně čitelné, v nabídce Zpřístupnění – Displej a velikost textu můžete zapnout volbu Snížit průhlednost. Rozhraní se poté bude podobat matnému sklu a texty zůstanou jasně čitelné i na komplikovaných pozadích.

iOS Snizit pruhlednost iOS Snizit pruhlednost
snizit pruhlednost3 snizit_pruhlednost3
Nastaveni Zpristupneni Pruhlednost Kontrast Pohyb Nastaveni Zpristupneni Pruhlednost Kontrast Pohyb
snizit pruhlednost2 snizit_pruhlednost2
Rychlejší práce s hudbou

Hudební knihovnu v Apple Music lze nyní organizovat mnohem rychleji. Díky nové volbě „Připnout“ si oblíbené album či skladbu udržíte vždy nahoře v záložce Knihovna. V kombinaci s automatickým stahováním máte své favority kdykoli po ruce, i bez připojení k internetu.

Apple Music pripnout obsah 4 Apple Music pripnout obsah 4
Apple Music pripnout obsah 1 Apple Music pripnout obsah 1
Apple Music pripnout obsah 4 Apple Music pripnout obsah 4
Apple Music pripnout obsah 3 Apple Music pripnout obsah 3
Apple Music pripnout obsah 2 Apple Music pripnout obsah 2
