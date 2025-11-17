Recenze Statik State Power Bank: Bezpečnost, která mění pravidla hry

Už nás nebaví obyčejné powerbanky, které se po pár letech nafouknou, zpomalí nebo prostě přestanou dávat smysl? Pak pro vás máme tip na kousek, který by vás mohl bavit. Do redakce nám totiž nedávno dorazila na testy powerbanka Statik State Power Bank, která se na přenosné nabíjení dívá úplně jinak a to konkrétně s důrazem na bezpečnost, životnost a celkovou spolehlivost. Na první pohled jde o kompaktní kousek s kapacitou 5000 mAh, ale když jsem ji poprvé vzal do ruky, bylo hned jasné, že tady se šetřit nechtělo.
Zpracování, které si zaslouží pochvalu
Jestli si něčeho u této powerbanky všimnete na první pohled nebo chcete-li po prvním vybalení, pak je to bezesporu to, že Statik State Power Bank působí v ruce luxusně. Hliníkové tělo, kterým je powerbanka vybavena, je chladivé, matný povrch neklouže a ani po pár dnech nošení v kapse s klíči na něm nevidím jediný škrábanec. Rozměrově jde o ideální kompromis, který nezabere moc místa, ale zároveň působí poctivě a odolně. Líbí se mi i decentní LED indikátory, které nejsou zbytečně rušivé, ale přitom okamžitě ukážou, kolik energie zbývá. Celkově mám z designu dojem, že výrobce vsadil na maximální jednoduchost a minimalismus, což se v dnešní přeplácané době cení.
Revoluce v bezpečnosti
To nejzajímavější však skrývá powerbanka ve svých útrobách. O polo-pevném elektrolytu jsem už slyšel, ale až teď jsem měl možnost vidět, co vlastně v praxi znamená. A musím říci, že jeho vlastnosti jsou moc fajn. Powerbanka se díky němu ani při delším nabíjení nezahřívá, a i když jsem ji zkusil nechat na slunci za sklem auta, zůstala chladná. Rozdíl oproti běžným Li-ion modelům je tedy opravdu znát. Člověk totiž zkrátka nemusí řešit žádné nepříjemné zahřívání či cokoliv podobného. A to, že je tato powerbanka dokonce i TSA schválená pro lety, beru jako příjemný bonus. Protože powerbanka, které si můžete bez stresu vzít i do letadla, zas tak moc není. Statik tu zkrátka bezpečnost nebere jako marketingové heslo, ale jako reálnou výhodu, která se pozná v praxi.
Fotogalerie
Nabíjení, které drží krok s dobou
A jak je na tom powerbanka z hlediska nabíjení? Velmi slušně, ale s rozvahou. Díky podpoře MagSafe se powerbanka spolehlivě přichytí k vašemu telefonu a prakticky okamžitě nastartuje nabíjení. 7,5W bezdrátový výkon je pro běžné dobíjení docela dostačující a pro nouzové situace tu je i 20W USB-C port, který iPhone zvládne dotáhnout z nuly na polovinu za zhruba půl hodiny. Kapacita 5000 mAh sice neohromí číslem, ale v reálném používání bohatě stačí – během testování jsem s ní dokázal nabít iPhone 17 Pro jednou naplno a jednou na 15 %, což je přesně to, co od takto malého zařízení očekávám.
Co se týče výdrže, zde po zhruba dvou týdnech též nevidím žádný škraloup na kráse. I po opakovaném nabíjení si powerbanka drží stabilní výkon a kapacitu, což u běžných modelů s klasickými články často neplatí a už po pár týdnech začnou ztrácet dech. Tady mám pocit, že by bez problémů zvládla i náročnější provoz. Výrobce uvádí přes tisíc cyklů, a i když to zatím nemůžu potvrdit, minimálně mé dvoutýdenní dojmy jsou zatím velmi kladné.
Resumé
Statik State Power Bank není jen další powerbanka do sbírky. Je to zařízení, které mě během testování několikrát příjemně překvapilo a to nejen výkonem, ale hlavně klidem, který z jejího používání mám. Žádné přehřívání, žádné kompromisy, jen jistota, že můj iPhone bude mít energii vždy, když ji potřebuje. Díky kombinaci bezpečnosti, dlouhé životnosti a skvěle zpracovaného těla jde o jeden z mála doplňků, který skutečně stojí za to si přibalit kamkoliv. Pokud tedy hledáte kompaktní, stylovou a naprosto bezpečnou powerbanku pro každodenní použití, Statik State Power Bank by měla být vysoko na vašem seznamu.