Toto je suverénně nejšílenější hra, kterou jste kdy na iPhone hráli! Bude vás ale zatraceně bavit

Považujete se za klidného člověka, kterého jen tak něco nerozhodí? Pak pro vás máme libůstku, která přesně tyto věci prověří Řeč je o hře Die Again: Troll Game Ever od vývojáře Luong Vounga. A jak již název naznačuje, budete v ní umírat, a to dost často. Hra je ke stažení zdarma na iOS i Android, ale obsahuje celkem časté reklamy. Je zde však možnost zakoupení VIP verze za symbolickou cenu 49,- Kč, což je méně, než jedno kafíčko na benzínce. A proto jsem neváhal a do hry zainvestoval. Krom toho, že zmizí vyskakovací, otravné reklamy, dostanete jako bonus všechny, prozatím dostupné skiny. O tom ale až později.
Fotogalerie
Něco málo o hře
Jedná se o pixelartovou a totálně šílenou mobilní hru, jejímž úkolem je vás vytočit do běla. Upřímně, já jsem celkem kliďas, ale tahle hříčka mi dala zabrat. Hra sází na jednoduchost i na veselou muziku, která připomíná staré odrhovačky z dob dávno minulých, kdy jsme hrávali Prehistorika nebo Prince z Persie. Co se týče ovládání, to je založeno na neustálém mačkání dvou šipek (doprava a doleva), které jsou v levém spodním rohu obrazovky a jednou šipkou pro skákání (nahoru), v pravém spodním rohu.
Fotogalerie #2
Cíl hry je … ehm … jednoduchý
Vaším cílem je přejít se svou postavičkou ze startovní pozice do domečku. Na cestě vás ale hra bude zkoušet a to opravdu dost. Tam, kde byla podlaha, se najednou objeví zeď nebo ostny. Když se pokusíte přeskočit propast, tak se posune a vy do ní sletíte. Nepříjemné je i to, když se otočí směry a vy místo doprava, náhle jdete opačně. Nezapomínejme i na ozubená kola a jiné pastičky které nám hra naservíruje. Zkrátka, na každém kroku si na vás hra něco vymyslí a vy si postupem času začnete říkat: „Můžu vůbec něčemu v téhle hře věřit“? Odpověď je – NE.
Obtížnost hry se pochopitelně zvyšuje s každým levelem. Každá vaše smrt se započítává. To, jak na tom se svou úmrtností jste oproti jiným hráčům, se můžete přesvědčit i v Leaderbordu. Pokud vám ale nějaké kolo opravdu vůbec nepůjde, nebrečte a hru nemažte. Je tu možnost za shlédnutí reklamy daný level přeskočit. I přes to, že mne hra za 60 levelů, které jsem zatím absolvoval, zabila více než 180x, stále mne baví a těším se na to, co si pro mne připraví v dalších levelech. Těch hra nemá zrovna málo – prozatím jich je 250 a určitě budou přibývat další.
Skiny
Ve hře jsem napočítal zatím celkem 40 skinů pro vaši postavičku. Některé nápadně připomínají známé postavy ze seriálů, filmů nebo her. Najdeme tady třeba Batmana, Elzu z Ledového království, Homera Simpsona, zeleného T-Rexe (můj oblíbený) nebo třeba kapybaru s roztomilou kapkou u nosu. Skiny odemykáte společně s postupem hrou. Pro změnu skinu slouží zrcadlo v úvodním menu.
Fotogalerie #3
Lucky spin
Na hlavní obrazovce máte možnost, jednou denně využít Lucky spin. Zde se otevře klasický výherní automat s páčkou na boku. Po zmáčknutí spinu, se ve třech polích ukáže vaše vytočená výhra. Tou může být bonusové kolo nebo nový skin pro postavičku. Krom každodenního spinu, můžete získat jedno zatočení navíc, pokud shlédnete reklamu.
Fotogalerie #4
Resumé
Za mne, je hra vizuálně velmi pěkná, a hlavně jednoduše vyvedená. Hezký je i hudební podkres, který vás vrátí zpět do 90tek. I když si postupem času říkám, že hudba pouze vytváří kontrast k frustrujícím situacím a tím vás naštve ještě víc. Ale pozor! Hra je vysoce návyková. Nevýhodou jsou otravné reklamy. Ale pokud zainvestujete 49,- Kč, jak jsem uváděl na začátku recenze, tak je hra bez nich a nic nebrání vašemu, ničím nerušenému, postupu hrou. Teda když pominu občasné nadávky, kterými si budete snižovat vaší frustraci. Tak co? Otestujte svůj klid s touto totálně šílenou hrou?