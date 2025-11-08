Zavřít reklamu

Nintendo NYC: pokud milujete Nintendo, sem musíte zajít!

Roman Zavřel
Pokud patříte mezi milovníky společnosti Nintendo a jejích videoher, pak je prodejna Nintendo v New Yorku to pravé přesně pro vás. Kromě toho, že zde můžete koupit veškeré konzole a jejich příslušenství, zde najdete také všechen merch, který Nintendo nabízí. Na dvou patrech najdete merch ke všem významným hrám, které Nintendo kdy vydalo a samozřejmě také specialitky jako je Liberty Pikachu, což je Pikachu převlečený za Sochu Svobody.

Samozřejmě si můžete veškeré konzole vyzkoušet a zahrát si na displejích, které jsou rozhodně větší, než ty, které máte doma. Hrát ve dvou závody na displeji o rozměrech cca 3x 5 metrů je celkem zážitek. Ostatně na to, jak to v Nintendo Store NYC vypadá, se můžete podívat sami v následující galerii.

IMG 0886 IMG_0886
IMG 0884 IMG_0884
IMG 0888 IMG_0888
IMG 0887 IMG_0887
IMG 0889 IMG_0889
IMG 0892 IMG_0892
IMG 0891 IMG_0891
IMG 0895 IMG_0895
IMG 0898 IMG_0898
IMG 0897 IMG_0897
IMG 0902 IMG_0902
IMG 0901 IMG_0901
IMG 0900 IMG_0900
IMG 0909 IMG_0909
IMG 0908 IMG_0908
IMG 0907 IMG_0907
IMG 0906 IMG_0906
IMG 0905 IMG_0905
IMG 0904 IMG_0904
IMG 0903 IMG_0903
IMG 0915 IMG_0915
IMG 0914 IMG_0914
IMG 0913 IMG_0913
IMG 0912 IMG_0912
IMG 0911 IMG_0911
IMG 0919 IMG_0919
IMG 0918 IMG_0918
IMG 0923 IMG_0923
IMG 0926 IMG_0926
IMG 0925 IMG_0925
IMG 0930 IMG_0930
IMG 0929 IMG_0929
IMG 0928 IMG_0928
IMG 0927 IMG_0927
IMG 0937 IMG_0937
IMG 0936 IMG_0936
IMG 0935 IMG_0935
IMG 0934 IMG_0934
IMG 0933 IMG_0933
IMG 0932 IMG_0932
IMG 0931 IMG_0931
