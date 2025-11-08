Nintendo NYC: pokud milujete Nintendo, sem musíte zajít!

Pokud patříte mezi milovníky společnosti Nintendo a jejích videoher, pak je prodejna Nintendo v New Yorku to pravé přesně pro vás. Kromě toho, že zde můžete koupit veškeré konzole a jejich příslušenství, zde najdete také všechen merch, který Nintendo nabízí. Na dvou patrech najdete merch ke všem významným hrám, které Nintendo kdy vydalo a samozřejmě také specialitky jako je Liberty Pikachu, což je Pikachu převlečený za Sochu Svobody.
Samozřejmě si můžete veškeré konzole vyzkoušet a zahrát si na displejích, které jsou rozhodně větší, než ty, které máte doma. Hrát ve dvou závody na displeji o rozměrech cca 3x 5 metrů je celkem zážitek. Ostatně na to, jak to v Nintendo Store NYC vypadá, se můžete podívat sami v následující galerii.