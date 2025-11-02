Statik State Powerbank: Nová éra přenosného nabíjení, která přepisuje pravidla bezpečnosti i výkonu

Powerbanky se za poslední roky staly naprostou nezbytností. Jenže zatímco většina z nich se liší hlavně designem a kapacitou, Statik® State přichází s něčím, co mění samotnou podstatu přenosného napájení. Tato novinka spojuje revoluční bezpečnostní technologii, dvojnásobnou životnost a výkon, který byste čekali spíš od stolní nabíječky než od zařízení, které se vejde do kapsy.
Základním kamenem celé konstrukce je polo-pevný elektrolyt, díky kterému Statik® State obsahuje až o 95 % méně kapaliny než klasické Li-ion powerbanky. Výsledek? Prakticky nulové riziko požáru nebo exploze, i když dojde k propíchnutí nebo vystavení extrémním teplotám. Statik navíc získal TSA certifikaci, takže se s ním můžete bez obav vydat i do letadla – a nabíjet bezpečně kdekoliv na světě.
Vedle špičkové bezpečnosti zaujme i dvojnásobnou životností. Zatímco běžné powerbanky zvládnou kolem 500 nabíjecích cyklů, Statik® State jich bez problémů překoná více než tisíc. To znamená, že nejenže vydrží déle, ale zároveň šetří vaši peněženku i planetu.
Pokud jde o výkon, tady Statik rozhodně nešetřil. Bezdrátové 15W MagSafe nabíjení funguje naprosto spolehlivě a magnetické zarovnání je tak přesné, že telefon vždycky “cvakne” přesně tam, kam má. Pro ty, kdo preferují klasiku, nechybí 20W USB-C Power Delivery port, který zvládne rychle dobít nejen iPhone, ale i menší notebook nebo tablet. A s kapacitou 5 000 mAh se můžete spolehnout, že dostanete alespoň jednu plnou dávku energie pro většinu chytrých telefonů.
Po designové stránce Statik® State potvrzuje, že praktičnost a elegance se nemusí vylučovat. Hliníkový rám doplňuje nárazuvzdorné tělo z PC plastu, které působí luxusně a přitom odolá i náročnému zacházení. Povrchová úprava je matná, příjemná na dotek a navíc odolná proti poškrábání. S rozměry 104 × 70 × 11,5 mm a hmotností pouhých 141 gramů se bez problémů vejde do kapsy, kabelky nebo brašny.
Samozřejmostí je i komplexní systém ochrany proti přehřátí, přepětí, nadproudu či zkratu, takže vaše zařízení zůstane v bezpečí za všech okolností. A když k tomu přidáme moderní LED indikátory a detailně zpracovanou signalizaci režimu nabíjení, máme před sebou powerbanku, která zkrátka nemá slabé místo.
Statik® State Powerbank tak není jen dalším přírůstkem do přeplněné kategorie přenosných baterií – je to produkt, který ukazuje, kam se může svět mobilního napájení posunout, když se na něj podíváte očima inženýrů místo marketérů. Bezpečnější, odolnější a výkonnější než cokoliv, co jste dosud používali.