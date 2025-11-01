Takto jednoduše si na iPhonu přizpůsobíte velikost písma v jednotlivých aplikacích

Každý z nás používá iPhone trochu jinak – někdo na čtení článků, jiný na práci s e-maily nebo chatování. A zatímco v jedné aplikaci se text zobrazuje ideálně, v jiné může být příliš malý nebo naopak zbytečně velký. Apple naštěstí nabízí elegantní řešení: můžete si upravit velikost písma pro jednotlivé aplikace samostatně. Díky tomu bude čtení pohodlnější a přehlednější přesně tam, kde to potřebujete.
Přidejte ovládací prvek do Ovládacího centra
Než začnete měnit velikost textu, je nutné mít tuto funkci dostupnou v Ovládacím centru. Otevřete Nastavení → Ovládací centrum a v seznamu možností přidejte položku Velikost textu pomocí ikony se zeleným „+“. Tím si zajistíte, že ji budete mít vždy po ruce – stačí přejet prstem z pravého horního rohu displeje a můžete upravovat velikost textu okamžitě, bez nutnosti otevírat Nastavení pokaždé znovu.
Úprava písma v konkrétní aplikaci
Až budete mít prvek přidaný, otevřete aplikaci, jejíž písmo chcete upravit – třeba Safari, Zprávy nebo Mapy. Poté otevřete Ovládací centrum a klepněte na ikonu dvou písmen „A“. V dolní části obrazovky se zobrazí dvě možnosti: změnit text pro všechny aplikace nebo pouze pro tu aktuální. Zvolte druhou variantu a pomocí posuvníku nastavte velikost, která vám vyhovuje. Změny se projeví okamžitě, bez nutnosti aplikaci restartovat.
Každá aplikace podle vašich potřeb
Velkou výhodou této funkce je její flexibilita. Můžete mít větší text v aplikacích, kde často čtete delší texty nebo zprávy, a zároveň ponechat menší písmo v nástrojích, kde vám záleží na prostoru na obrazovce. Každá aplikace si zachová své vlastní nastavení, takže jednou zvolenou velikost už nemusíte měnit.
Malá úprava, velké pohodlí
Přizpůsobení písma podle aplikací je drobná, ale velmi účinná funkce, která dokáže zásadně zlepšit komfort při používání iPhonu. Ať už chcete ulevit očím, nebo jen vyladit vzhled rozhraní podle sebe, úprava velikosti textu pro jednotlivé aplikace je rychlá, nenápadná a mimořádně praktická cesta, jak si přiblížit iPhone vlastním potřebám.