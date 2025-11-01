Recenze MagSafe autonabíječek Cubenest: Rychlejší nabíjení pro iPhone v autě ještě nebylo!

Na trhu s bezdrátovými nabíječkami do auta se to poslední roky jen hemží různými pokusy o „dokonalé řešení“. Většina z nich ale končí stejně – buď se telefon přehřívá, nabíjení je pomalé, nebo držák prostě nedrží. Nabíječky od Cubenest jsou však v tomto směru naštěstí jiné, jak už mě v minulosti několikrát přesvědčily při recenzování. A jelikož nám nyní do redakce dorazily dvě nové vlaštovky z dílny tohoto výrobce, pojďme se jim podívat na zoubek. Obě jsou totiž velmi zajímavé.
Cubenest SQ1C3
Cubenest sází na moderní standard Qi2.2, který přináší výkon až 25 W a zajišťuje výrazně efektivnější bezdrátové nabíjení než starší Qi standardy. Samotná nabíječka je vyrobena z kombinace tvrzeného skla a plastu, což jí dodává elegantní vzhled, a zároveň působí solidně a kvalitně. V autě není díky jejímu minimalistickému designu přehnaně výrazná, a to i díky decentnímu podsvícení, které si můžete přizpůsobit podle nálady. K dispozici je několik barev, konkrétně z elená, modrá, oranžová, fialová, dynamická nebo je tu samozřejmě možnost úplného vypnutí.
Na zadní straně se nachází ventilační systém s integrovaným mini ventilátorem, který se automaticky spouští při nabíjení. A musím říci, že tohle řešení není žádný marketingový trik – ventilátor totiž skutečně znatelně snižuje teplotu telefonu, která třeba při používání CarPlay roste velmi slušně. Po delší cestě, kdy jsem iPhone nabíjel od nuly, zůstal telefon příjemně chladný a nabíječka sama jen mírně teplá.
Co se týče držáku, ten využívá 4bodový systém uchycení, který je překvapivě univerzální. Vyzkoušel jsem ho ve třech různých autech a ve všech držel perfektně. Zásadní výhodou je ale samotné magnetické nebo chcete-li MagSafe přichycení ve formě silného magnetu, který telefon okamžitě „přicvakne“ přesně na střed, a to i v případě, že ho přiblížíte trochu šikmo. Odpadají tak všechny ty situace, kdy se snažíte nasměrovat MagSafe kroužek na správné místo.
Fotogalerie
Testování v praxi
Hlavní zbraní SQ1C3 je bezesporu její skvělá rychlost. Nabíječka totiž zvládne iPhone nabít z 0 na 50 % za zhruba 25 minut, a to bez jakéhokoliv znatelného přehřívání. Testoval jsem ji konkrétně s iPhonem 17 Pro, připojenou k 45W nabíječce do auta, kterou Cubenest doporučuje. A musím říct, že v porovnání s klasickými MagSafe nabíječkami v autě bylo nabíjení skutečně znatelně rychlejší a hlavně stabilnější. Zatímco jiné držáky po čase ztrácí výkon kvůli přehřívání ať už sebe nebo telefonu, zde chlazení odvádí teplo ven a nabíječka si drží výkon až do konce.
Za pochvalu stojí i to, jak pevně drží telefon. Měl jsem možnost ji otestovat i na horších okreskách a v žádném případě se nestalo, že by se telefon pohnul, natož spadl. Přitom jeho sundání z držáku je stále snadné a při troše cviku to zvládnete v pohodě jednou rukou. Magnetické uchycení má však ještě jednu výhodu. Pokud jste zvyklí používat na telefonu navigaci, Apple Maps nebo CarPlay bezdrátově, tahle nabíječka dává ještě větší smysl, jelikož umožňuje pohodlné umístění telefonu jak na výšku, tak na šířku, takže si ji snadno přizpůsobíte podle situace.
Fotogalerie #2
Resumé
Po týdnu používání tedy musím říct, že Cubenest Qi2.2 SQ1C3 je přesně ten typ příslušenství, které začne dávat smysl hned po připojení, přičemž postupem času si začnete jeho kvalitu uvědomovat čím dál tím víc. Při prvním zapojení vás zaujme hlavně tichý ventilátor, ale až po několika dnech zjistíte, že díky chlazení telefon nejen méně hřeje, ale baterie se i méně opotřebovává. Oproti běžným MagSafe držákům je to opravdu krok vpřed.
Esteticky vypadá v interiéru auta výborně, ať už díky decentnímu podsvícení, nebo celkově čistému designu. A především – funguje přesně tak, jak by člověk očekával. Nabíjí rychle, bezpečně, a bez nutnosti cokoli řešit. Cubenest Qi2.2 je tedy za mě aktuálně jedno z nejlepších řešení, pokud chcete opravdu rychlé a bezpečné bezdrátové nabíjení v autě. Díky chlazení, výkonu 25 W, silnému magnetu a přesnému MagSafe uchycení patří mezi prémiovější produkty, které si své místo obhájí.
Nabíjecí držák do auta lze zakoupit zde
Cubenest SQ1C2
Stejně jako předešlý model, i Cubenest Qi2.2 SQ1C2 sází na oficiální certifikaci Qi2.2 s výkonem až 25 W, což znamená rychlejší nabíjení, silnější magnetické uchycení a vyšší bezpečnost. I tento model se pyšní aktivním chlazením, které je v tomto směru vyšperkováno možností odpojit tělo nabíječky od držáku, díky čemuž tak můžete mít univerzální přenosný aktivní chladič a nabíječku v jednom. A musím říct, že tato myšlenka nejenže zní opravdu dobře, ale navrch funguje velmi spolehlivě. Mimochodem, když mluvím o aktivním chlazení, myslím tím skutečně aktivní chlazení. Oproti modelu výše je tu totiž navíc vestavěný chladící čip, díky kterému zvládá nabíječka práci s odpadním teplem ještě lépe.
Z hlediska designu působí zařízení elegantně a prémiově. Kombinace tvrzeného skla a polykarbonátu působí odolně, a přitom se hodí do interiéru prakticky každého auta. Co mě potěšilo, je i nastavitelné podsvícení, které nabízí několik decentních barev (modrou, fialovou, dynamickou) nebo možnost úplného vypnutí. Rozměrově je nabíječka kompaktní (65 × 65 × 21 mm), váží sice o něco víc než model SQ1C3 (93 g vs. 53 g), ale vzhledem k tomu, že se jedná o příslušenství, které si napevno přiděláte do auta, je vlastně hmotnost zcela druhořadá.
Velkou výhodou SQ1C2 je její univerzální montážní systém. V balení najdete nejen klasický držák do ventilace, ale také rameno s přísavkou, které můžete umístit na čelní sklo nebo palubní desku. Díky tomu si nabíječku snadno přizpůsobíte přesně podle rozložení vašeho interiéru a vašich preferencí, ať už dáváte přednost klasickému umístění v zorném poli, nebo decentnímu přichycení u ventilace.
Fotogalerie #3
Testování v praxi
Samotné magnetické uchycení telefonu funguje samozřejmě naprosto perfektně. Silný magnet (unese až 1,4 kg) telefon okamžitě „chytne“ přesně na střed a udrží jej pevně i při větších otřesech. Zkoušel jsem ji při delší cestě po D1 na pracovní schůzku i na rozbitých okreskách a ani jednou se iPhone nepohnul, natož aby spadl. Zároveň ale není problém jej jednou rukou sejmout, což je přesně to, co od kvalitního MagSafe držáku očekávám.
Co se týče rychlosti nabíjení, zde též není co řešit. Cubenest v technických specifikacích uvádí, že jeho nabíječka dokáže nabít iPhone z 0 na 50 % za přibližně 25 minut, a realita tomu odpovídá. Testoval jsem nabíječku s iPhonem 17 Pro a napájecím adaptérem s výkonem 45 W, přičemž nabíjení probíhalo konstantně, bez ztráty výkonu a bez přehřátí, které u jiných modelů často vede ke zpomalení nabíjecího procesu.
Upřímně musím říci, že rozdíl oproti běžným MagSafe nabíječkám je skutečně znát a to nejen v rychlosti, ale hlavně ve stabilitě výkonu. Díky aktivnímu chlazení dokáže nabíječka udržet optimální teplotu a tím i konzistentní nabíjecí výkon po celou dobu. Z hlediska účinnosti patří k tomu nejlepšímu, co jsem v autě testoval.
Není to však jen spolehlivé nabíjení v autě, které mě dost bavilo. To, co dělá model SQ1C2 opravdu výjimečným, je možnost jeho použití i mimo auto. Samotná nabíjecí část se totiž dá magneticky odpojit od držáku, a když ji připojíte přes USB-C kabel, máte k dispozici plnohodnotnou stolní nabíječku s aktivním chlazením. Tedy jinými slovy takový alternativní MagSafe puk.
V praxi to využijete třeba při natáčení videí, focení nebo hraní her, kdy telefon běžně hřeje. Připojil jsem ji při testování k MacBooku, zapnul mou oblíbenou hru a po půlhodině byl rozdíl v teplotě telefonu naprosto zásadní. iPhone byl chladnější než s klasickým nabíjením. Právě tenhle prvek dělá z této nabíječky nečekaně univerzální doplněk, který najde uplatnění i doma nebo v kanceláři.
Fotogalerie #4
Resumé
Z praktického hlediska je Cubenest SQ1C2 jednou z nejlepších nabíječek, jaké jsem kdy v autě měl. Montáž je snadná, nabíjení extrémně rychlé a chlazení funguje přesně tak, jak výrobce slibuje. Ale hlavní „wow efekt“ přichází až ve chvíli, kdy ji odpojíte z držáku – to, že ji můžete používat i mimo auto, mě osobně překvapilo nejvíc.
Cubenest Qi2.2 SQ1C2 zkrátka představuje novou generaci magnetických nabíječek do auta, které kombinují výkon, chytře řešené chlazení a univerzální využití. V autě působí jako elegantní MagSafe držák s 25W nabíjením, ale po odpojení se mění v přenosnou chladící stanici, kterou ocení nejen řidiči, ale i tvůrci obsahu nebo hráči. Pokud tedy hledáte prémiovější a univerzálnější alternativu ke klasickým MagSafe držákům, právě jste ji našli. Cubenest Qi2.2 SQ1C2 je jasný důkaz, že i obyčejná nabíječka může nabídnout neobyčejně chytrý nápad – a tady funguje naprosto skvěle.