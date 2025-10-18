F1 25 je na víkend na konzolích i PC zdarma!

U příležitosti Velké ceny USA na texaském okruhu Circuit of the Americas připravila EA Sports lákavou nabídku – až do 20. října si můžete hru F1 25 zdarma vyzkoušet na PC (Steam), PlayStationu 5 i Xboxu Series X/S.
K dispozici přitom není žádná ořezaná verze, ale kompletní hra včetně příběhového režimu Braking Point, kariérního módu My Team 2.0 i oficiálního Mistrovství světa Formule 1 2025. EA navíc přidala speciální víkendovou výzvu s názvem Haas Pro Challenge, ve které se můžete pokusit překonat čas britského pilota Ollieho Bearmana. Ten si na reálném okruhu v Austinu poradil se svým týmovým kolegou Estebanem Oconem – a právě na tomto výsledku výzva staví.
Pokud výzvu zvládnete, odemkne se vám jako odměna oficiální lakování monopostu Haas pro GP USA 2025, které do hry dorazí společně s reálným závodem. A protože se jedná o víkend plný bonusů, EA navíc aktivovala dvojnásobné zkušenostní body v Podium Passu, takže postupem ve hře odemykáte kosmetické doplňky mnohem rychleji. A pokud vás F1 25 chytne natolik, že se s ní nebudete chtít rozloučit, do 20. října ji můžete koupit se slevou 30 % na Steamu, PS Store i Xbox Store a veškerý pokrok z víkendové verze vám zůstane.