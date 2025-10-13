Zavřít reklamu

Zahraniční operátor omylem propálil brzkou premiéru iPadů Pro M5!

iPad
Jiří Filip
Zdá se, že další generace iPadu Pro je doslova za rohem. Na webu amerického operátora AT&T se totiž objevila zmínka o doposud nepředstaveném iPadu Pro s čipem M5, což okamžitě rozvířilo spekulace o blížícím se uvedení nového modelu.

Příprav zahraničního operátora si všimnul pozorný uživatel, který při vyhledávání přes Google narazil na stránku s titulkem: „Shop Apple iPad Tablets: iPad Pro M5 Pre-Order Soon.“ Jinými slovy, stránka naznačovala, že by se předobjednávky nového iPadu Pro s M5 mohly spustit už brzy. Na screenshot se můžete podívat níže. 

ATT iPad Pro M5

Ačkoliv na samotném webu AT&T žádný nový produkt momentálně nenajdete, text v metadatech působí jako klasická chyba předčasně zveřejněného SEO obsahu, což něco, co se v minulosti stalo už několikrát nejen Applu, ale i dalším velkým značkám. Přesto tahle „náhoda“ zapadá do mozaiky posledních úniků, které všechny směřují k tomu, že Apple se chystá nový iPad Pro oznámit už tento týden.

Ostatně už před několika týdny se na internetu objevila dvojice unboxing videí z Ruska, na nichž je údajně vidět právě nový iPad Pro s čipem M5. Záběry působí poměrně věrohodně a potvrzují několik dřívějších informací v čele právě s čipem M5 či víceméně nezměněným designem oproti loňsku. Zajímavé však je, že zatímco některé dřívější spekulace hovořily o dvou předních kamerách, v uniklých videích nic takového vidět nebylo.

holding ipad pro in room holding ipad pro in room
ipad pro on table low angle ipad pro on table low angle
ipad pro back view ipad pro back view
ipad pro on table ipad pro on table
stack of ipads side view stack of ipads side view
stack of ipads on table stack of ipads on table
ipad pro joseph jpseph ipad pro joseph jpseph
ipad pro prkenko ipad pro prkenko
Vstoupit do galerie

Aktuální generace iPadu Pro přitom prošla loni velkou proměnou. Vůbec poprvé v historii u ní totiž Apple nasadil OLED, ztenčené šasi a po jejím boku představil i vylepšené příslušenství v čele s novou Magic Keyboard. Letos by tak mohlo jít především o výkonnostní update, v jehož centru bude právě čip M5, tedy to nejnovější, co Apple pro své zařízení nabízí. A pokud se potvrdí spekulace o 12 GB RAM paměti, z hlediska výkonu se bude jednat o velmi zajímavé železo. 

Zda šlo o nechtěný únik, nebo jen marketingový experiment AT&T, se asi nikdy nedozvíme. Jisté ale je, že podobných „náhod“ přibývá a všechny směřují k tomu, že nový iPad Pro s M5 je skutečně na spadnutí.

