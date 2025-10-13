Zahraniční operátor omylem propálil brzkou premiéru iPadů Pro M5!

Zdá se, že další generace iPadu Pro je doslova za rohem. Na webu amerického operátora AT&T se totiž objevila zmínka o doposud nepředstaveném iPadu Pro s čipem M5, což okamžitě rozvířilo spekulace o blížícím se uvedení nového modelu.
Příprav zahraničního operátora si všimnul pozorný uživatel, který při vyhledávání přes Google narazil na stránku s titulkem: „Shop Apple iPad Tablets: iPad Pro M5 Pre-Order Soon.“ Jinými slovy, stránka naznačovala, že by se předobjednávky nového iPadu Pro s M5 mohly spustit už brzy. Na screenshot se můžete podívat níže.
Ačkoliv na samotném webu AT&T žádný nový produkt momentálně nenajdete, text v metadatech působí jako klasická chyba předčasně zveřejněného SEO obsahu, což něco, co se v minulosti stalo už několikrát nejen Applu, ale i dalším velkým značkám. Přesto tahle „náhoda“ zapadá do mozaiky posledních úniků, které všechny směřují k tomu, že Apple se chystá nový iPad Pro oznámit už tento týden.
Ostatně už před několika týdny se na internetu objevila dvojice unboxing videí z Ruska, na nichž je údajně vidět právě nový iPad Pro s čipem M5. Záběry působí poměrně věrohodně a potvrzují několik dřívějších informací v čele právě s čipem M5 či víceméně nezměněným designem oproti loňsku. Zajímavé však je, že zatímco některé dřívější spekulace hovořily o dvou předních kamerách, v uniklých videích nic takového vidět nebylo.
Fotogalerie
Aktuální generace iPadu Pro přitom prošla loni velkou proměnou. Vůbec poprvé v historii u ní totiž Apple nasadil OLED, ztenčené šasi a po jejím boku představil i vylepšené příslušenství v čele s novou Magic Keyboard. Letos by tak mohlo jít především o výkonnostní update, v jehož centru bude právě čip M5, tedy to nejnovější, co Apple pro své zařízení nabízí. A pokud se potvrdí spekulace o 12 GB RAM paměti, z hlediska výkonu se bude jednat o velmi zajímavé železo.
Zda šlo o nechtěný únik, nebo jen marketingový experiment AT&T, se asi nikdy nedozvíme. Jisté ale je, že podobných „náhod“ přibývá a všechny směřují k tomu, že nový iPad Pro s M5 je skutečně na spadnutí.