Recenze bezdrátové nabíjecí stanice ALIGATOR 3v1 15W: Super MagSafe stojan za pár kaček 

Nabíječek není nikdy dost, a když má nějakou přidanou hodnotu, je to jen dobře. Bezdrátová nabíjecí stanice ALIGATOR 3v1 15W jich má ale víc jak dost. Jak už je v názvu obsaženo, nabije tři zařízení zároveň a rozhodně vás finančně nezruinuje.
Bezdrátová nabíjecí stanice ALIGATOR 3v1 15W je kompaktní řešení nejen na cestování ale i na pracovní stůl do kanceláře, na pracovní desku do kuchyně nebo klidně na noční stolek. Její bílý design se totiž hodí prakticky do jakéhokoli interiéru, a navíc imituje čistý styl Applu. Pro jeho produkty je nicméně také určená.
Pro iPhone, Apple Watch ale i AirPods
3v1 jednoduše znamená, že vám nabije iPhone, Apple Watch ale i AirPods. Pro iPhone je určena horní část, která samozřejmě obsahuje MagSafe. Pokud je iPhone připojený, dokáže ho nabíjet až 15 W. Prostřední část obsahuje výklopný puk, na který jednoduše položíte své Apple Watch. Spodní ploška pak nabije vaše AirPods s bezdrátově nabíjecím jejich pouzdrem. Rozumí si ale i se sluchátky jiných výrobců, horní plocha nabije i jiné telefony.
Fotogalerie
Vyjma jejího minimalistického designu je tu výhoda samozřejmě i v tom, že vám stačí jen jeden adaptér a jeden kabel. V balení je ale bohužel jen ten specifikace USB-A na USB-C. I když je pak nabíječka určena také pro cestování, nějaké alespoň textilní pouzdro v balení nenajdete. Vzhledem k ceně produktu se ale nedá říci, že by to nějak extra vadilo.
Fotogalerie #2
Ploška pro iPhone obsahuje pogumovaný materiál, aby se vám telefon v případě přítomnosti nějaké nečistoty nepodřel. Základna pak disponuje třemi LED. Ta vlevo indikuje stav nabití iPhonu, ta uprostřed Apple Watch, ta vpravo AirPods. Svítí-li zeleně, je zařízení nabíjeno, svítí-li modře, je už zařízení nabito. Základna je pogumována také, aby nabíječka při manipulaci neklouzala po podkladu, na kterém stojí.
I když jsou její klouby docela pevné, iPhone 17 Pro Max je poměrně těžká váha. Když jej na stojánek dáte v nevhodné poloze, tak ho převáží a kloub zavírá. U iPhonu 16 Pro Max už takové chování přítomno není, a to je jen o pár gramů lehčí. Jako problém to ale nevidím. Se stojánkem se manipuluje poměrně snadno a pocitově jej vždy nastavíte ideálně tak, aby se nepřevažoval.
- Vstup USB-C: DC 9V/3A, 5V/3A
- Výstup Qi: 15 W/10 W/ 7,5 W/ 5 W/ 3 W
Aligator je česká značka, známá především v oblasti mobilních telefonů a příslušenství. Má za sebou už bezmála 30letou historii a stovky úspěšných produktů. Pořád si klade za cíl neustále inovovat a přizpůsobovat své produkty aktuálním trendům a potřebám zákazníků. Proto je také fajn, že přináší příslušenství i pro ultraprémiový sektor, které ale vyniká nejen užitnou hodnotou ale pořád přijatelnou cenou. Bezdrátová nabíjecí stanice ALIGATOR 3v1 15W totiž stojí 599 Kč. A co víc – s Aligatorem se nám pro vás podařila domluvit exkluzivní sleva 20 %. Stačí, když při objednávce zadáte slevový kód LSAMAG20 a cena nabíječky rázem o 20 % klesne.