Nejmodernější iPhone už v kapse máte, teď je čas zaměřit se na nejmodernější osvětleni!

Pokud jste už vyměnili svůj starý telefon za nejnovější iPhone, možná je čas posunout i ostatní technologie ve vašem domově. A právě pro tyto účely je tu T-LED s jeho širokou nabídkou světel, kterou budete s trochou nadsázky „žrát“. Najdete v ní totiž snad vše, na co si jen vzpomenete, díky čemuž si tak budete moci vše kolem vás světelně přizpůsobit dle svých představ. Že nevěříte? Nové reklamní video T-LED vás o tom přesvědčí a zároveň i pobaví.
Chytré osvětlení pro moderní domácnost
T‑LED nabízí širokou škálu produktů, které vám umožní ovládat osvětlení pomocí vašeho smartphonu. Ať už jde o stmívatelné LED žárovky, RGB pásky nebo kompletní chytrá svítidla, vše lze snadno integrovat do vašeho chytrého domácího ekosystému. Díky podpoře platforem jako Tuya nebo Zigbee můžete ovládat osvětlení hlasem nebo prostřednictvím aplikace ve svém telefonu.
Díky kompatibilitě s chytrými platformami můžete propojit své osvětlení s iPhonem během pár okamžiků. Stačí stáhnout příslušnou aplikaci, připojit zařízení a začít ovládat světla přímo z telefonu. Nastavte si ideální jas pro práci, relaxaci nebo večerní filmový zážitek – vše můžete mít na dosah ruky, budete-li jen trochu chtít!
Objevte více na T-LED
Tak co, je na čase modernizovat vaše osvětlení stejně jako modernizujete vaše telefony, tablety, počítače či hodinky? Pokud ano, pro více informací o produktech a inspiraci navštivte oficiální stránky T‑LED, kde najdete širokou nabídku nejrůznějšího osvětlení, které se hodí do každého interiéru. Ať už jste kutil, profesionál nebo hledáte jednoduché řešení pro svůj domov, T‑LED má pro vás tu pravou volbu.