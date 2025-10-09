Epic rozdává zdarma skvělou hru! Už jste si ji vyzvedli?

Počasí posledních dnů nenechává nikoho na pochybách, že léto je nenávratně pryč a před námi sychravý podzim. O to víc potěší týdenní akce obchodu Epic Games Store, v rámci kterých se lze dostat k zábavným hrám pro PC zcela zdarma. A ani tento týden není v tomto směru žádnou výjimkou. K dostání je Gravity Circuit.
Fotogalerie
Gravity Circuit je akční plošinovka, která vzdává poctu klasickým titulům z éry osmibitových konzolí, především sérii Mega Man. Hráči se ujímají role hrdiny jménem Kai, kybernetického válečníka, který se vydává zachránit svět sužovaný rebelskými roboty známými jako Vectors. Hra sází na precizní 2D hratelnost, rychlé reakce a propracovaný bojový systém kombinující údery na blízko, chvaty a akrobatické pohyby. Vizuální stránka zaujme nádherným pixel-artem, který působí moderně, ale přitom zůstává věrný retro estetice. Každá úroveň přináší originální prostředí, unikátní protivníky a na konci samozřejmě ikonického bosse s vlastním stylem boje.
Hudební doprovod čerpá inspiraci z chiptune éry a perfektně doplňuje svižné tempo akce. Gravity Circuit navíc nabízí hlubší příběh, než by se na první pohled mohlo zdát – odkazuje na téma ztráty, oběti a lidskosti v digitálním světě. Ocenit je třeba i plynulé ovládání, které dává hráči absolutní kontrolu nad pohybem i útoky. Tím se hra stává náročnou, ale férovou výzvou pro všechny fanoušky klasických akčních plošinovek. Celkově jde o jeden z nejpovedenějších retro titulů posledních let, který spojuje nostalgii s moderní hratelností v dokonale vyváženém poměru.
Pokud vás tedy tento titul láká, směle do něj. Ke stažení zdarma je ode dnešního dne do příštího čtvrtku 16. října. A vzhledem k tomu, o jak zábavnou hru se jedná, bylo by rozhodně škoda si jej do knihovny her nezařadit.