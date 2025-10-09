Zavřít reklamu

Apple zlanařil důležitého manažera ze Spotify! Co bude mít na starosti?

iPhone
Martin Hradecký
Společnost Apple rozšiřuje svůj tým zaměřený na podcasty. Podle informací reportéra Bena Mullina z The New York Times přechází do Applu Collin Campbell, dosavadní šéf podcastové strategie ve veřejnoprávním médiu NPR.

Apple rozšiřuje podcastový tým

Campbell do NPR nastoupil v roce 2023 jako Senior Vice President of Podcasting Strategy and Franchise Development. Byl zodpovědný za výkon podcastů, rozvoj stávajících značek i tvorbu nových audio a video pořadů. Předtím působil jako výkonný editor Spotify Gimlet, kde vedl produkční tým stojící za několika populárními podcastovými sériemi.

Podle zdrojů blízkých situaci bude Campbell působit v Los Angeles a jeho příchod naznačuje, že Apple má s platformou Apple Podcasts do budoucna větší plány. Může jít o součást širší strategie, jak posílit konkurenceschopnost vůči Spotify a dalším podcastovým gigantům.

Apple zatím oficiálně nekomentoval Campbellovu roli, ale očekává se, že bude hrát klíčovou úlohu ve vývoji nových podcastových formátů a expanzi videoobsahu.

