Apple zlanařil důležitého manažera ze Spotify! Co bude mít na starosti?

Společnost Apple rozšiřuje svůj tým zaměřený na podcasty. Podle informací reportéra Bena Mullina z The New York Times přechází do Applu Collin Campbell, dosavadní šéf podcastové strategie ve veřejnoprávním médiu NPR.
Apple rozšiřuje podcastový tým
Campbell do NPR nastoupil v roce 2023 jako Senior Vice President of Podcasting Strategy and Franchise Development. Byl zodpovědný za výkon podcastů, rozvoj stávajících značek i tvorbu nových audio a video pořadů. Předtím působil jako výkonný editor Spotify Gimlet, kde vedl produkční tým stojící za několika populárními podcastovými sériemi.
Podle zdrojů blízkých situaci bude Campbell působit v Los Angeles a jeho příchod naznačuje, že Apple má s platformou Apple Podcasts do budoucna větší plány. Může jít o součást širší strategie, jak posílit konkurenceschopnost vůči Spotify a dalším podcastovým gigantům.
Apple zatím oficiálně nekomentoval Campbellovu roli, ale očekává se, že bude hrát klíčovou úlohu ve vývoji nových podcastových formátů a expanzi videoobsahu.