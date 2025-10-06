Jeff Bezos má nový vesmírný sen. A je větší, než si myslíte!

Jeff Bezos se po delší době znovu ukázal na veřejnosti a opět dost rozvířil technologické vody. Na Italian Tech Week v Turíně totiž promluvil o budoucnosti, jakou si představuje. A jak už to u něj bývá, nejde o žádné drobnosti. Podle zakladatele Amazonu totiž v příštích desetiletích budou ve vesmíru žít a pracovat miliony lidí.
Bezos se konkrétně nechal slyšet, že lidé nebudou muset ze Země utíkat, ale půjdou tam dobrovolně a to jednoduše proto, že to bude dávat smysl. Většinu těžké práce za nás na Zemi převezmou roboti, zatímco nad našimi hlavami budou fungovat obrovská datacentra napájená solární energií, která budou zajišťovat provoz umělé inteligence a dalších systémů. Na rozdíl od Elona Muska, který dlouhodobě prosazuje myšlenku kolonizace Marsu, Bezos chce zůstat „blíž“. Představuje si vesmírné stanice a infrastrukturu na oběžné dráze, kde by lidé mohli žít prakticky stejně pohodlně jako na Zemi.
Tvrdí také, že první datacentra ve vesmíru vzniknou už během 10 až 20 let. Důvod je jednoduchý – mimo Zemi se nabízí neomezené množství solární energie, zatímco na planetě musí současné servery spotřebovávat obrovské množství elektřiny i vody. Bezos tak vidí v přesunu části průmyslu mimo planetu logický krok. Vesmír podle něj přestává být jen místem pro průzkum, ale stává se prostorem pro zlepšení života na Zemi. Ať už se jeho vize naplní nebo ne, jedno se mu upřít nedá – přemýšlí ve velkém. A i když se myšlenka života ve vesmíru může zdát jako sci-fi, historie ukazuje, že mnohé podobné sny se nakonec staly realitou.