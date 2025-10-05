Jak na iPhonu vypnout autocorrect

Autocorrect je skvělý pomocník, když potřebujete psát rychle a bez chyb. Některým uživatelům ale může vadit, že jim automatické opravy psaní naopak komplikují. Pokud vám automatické opravy na iPhonu spíš překážejí než pomáhají, máme pro vás jednoduchý návod, jak se jich zbavit.
Apple vám umožňuje vypnout jednotlivé funkce klávesnice přesně podle vašich potřeb. Můžete deaktivovat automatické opravy, ale nechat zapnuté třeba jen podtrhávání překlepů. Nebo vypnout i to a začít psát naplno svým vlastním stylem – třeba bez interpunkce a s malými písmeny, což podle psychologických studií působí přátelštěji a méně formálně.
Naštěstí je celý proces vypnutí autokorektury velmi jednoduchý a intuitivní. Nemusíte stahovat žádné aplikace ani měnit jazyk – stačí pár kliknutí v Nastavení. Pokud navíc rádi experimentujete s textovým stylem, můžete si přizpůsobit i další funkce, jako je prediktivní psaní, diktování nebo chytré uvozovky.
Jak vypnout autokorekt na iPhonu
- Otevřete Nastavení.
- Přejděte do sekce Obecné > Klávesnice.
- Vypněte položku Auto korektura.
- Dále zde můžete povolit nebo naopak zakázat Caps Lock, automatické psaní velkých písmen, prediktivní text, mazání textu po slovech a spoustu dalších funkcí.
Fotogalerie
Vypnutí automatických oprav na iPhonu vám umožní větší volnost při psaní – ať už chcete, aby vaše zprávy působily osobněji, nebo si jen užívat kontrolu nad každým slovem. Funkce iOS klávesnice jsou dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobily vašemu stylu. Ať už tedy chcete psát bez velkých písmen, bez teček, nebo úplně bez zásahů od systému, stačí pár kliknutí – a váš iPhone vám do textu už mluvit nebude.