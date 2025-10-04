Recenze Cubenest 3v1 SQ321 Ultra: Nejrychlejší MagSafe nabíječka, jakou jsme kdy vyzkoušeli

Bezdrátové nabíjení se stalo nedílnou součástí každodenního používání iPhonů a dalších zařízení od Applu. Jenže najít nabíječku, která zvládne iPhone, Apple Watch i AirPods současně, nabídne rychlé nabíjení a přitom dobře vypadá, není zdaleka tak snadné. A to říkám jakožto člověk, kterému rukama prošly díky mé práci již vyšší desítky nejrůznějších nabíječek, nabíjecích stojánků a kdovíjakých dalších řešení. Když nám však do redakce nedávno dorazila nová nabíječka Cubenest 3v1 SQ321 Ultra, docela jsem se zaradoval. Vzhledem i technickými specifikacemi totiž snese ty nejvyšší parametry.
Technické specifikace, zpracování a design
Cubenest 3v1 SQ321 Ultra podporuje standard Qi2.2, díky čemuž zvládá až 25W bezdrátové nabíjení iPhonů přes MagSafe, což je maximum, které aktuálně Apple dovoluje. Díky tomu se dostanete z nuly na 50 % za přibližně 25 minut, jak jsem zmínil ve své zkušenosti. Nabíječka si ale poradí i s klasickým Qi nabíjením až do 15 W pro jiná zařízení než iPhone, takže není limitována jen na ekosystém Applu.
Tato nabíječka však není samozřejmě jen o iPhonu. Jelikož je trojitá, dokáže Apple Watch nabíjet výkonem až 5 W, což je přesně hodnota, kterou vyžaduje rychlonabíjení u novějších modelů (od Series 7 výše a Ultra). Prakticky to znamená, že i když si hodinky sundáte jen na půl hodiny během sprchy, dostanete je zpět na komfortní úroveň baterie. Pro AirPods je tu dedikovaná ploška, která nabízí výkon do 5 W, což je pro pouzdra AirPods Pro i klasických AirPods víc než dostačující. Výhodou je, že nabíjení funguje spolehlivě i přes silikonové nebo kožené pouzdro. A ještě větší výhodou je pak za mě to, že tato ploška dokáže samozřejmě nabít klidně i další iPhone, byť samozřejmě pomalu.
Samotný Cubenest je napájený přes USB-C, přičemž v balení najdete 45W Power Delivery adaptér i kabel. Právě napájecí adaptér je přitom velmi důležitý. Pokud byste totiž sáhli po slabším adaptéru, nedostanete z nabíječky plný výkon. Díky 45 W se ale bez problémů zvládají napájet všechny tři plochy současně, aniž by docházelo k omezení rychlosti. Fajn jen, že kromě 45W PD adaptéru USB-C kabel najdete v balení i cestovní pouzdro. Nemusíte tedy řešit de facto nic – tedy to, zda máte dostatečně silný adaptér, zda vám nechybí kabel či do čeho nabíječku v případě potřeby uložíte. Vše, co potřebujete, máte rovnou v krabici.
Celé řešení váží díky použití kvalitního hliníku pouhých 171 gramů, což oceníte hlavně při cestování, a rozměrově se vejde i do menší kapsy batohu. To je rozdíl proti těžkým stojánkům, které působí bytelně, ale na cesty se příliš nehodí. Pokud vás pak zajímají rozměry, ty jsou ve složeném stavu 6,2 x 6,2 x 2,1 cm. Skoro se mi tak až chce oprášit ikonický reklamní slogan „energie sbalená na cesty“, byť byl v minulosti používán s podstatně jiným produktem.
Rychlost, která překvapí
Asi vás nepřekvapí, že to první, co mě u Cubenestu zaujalo, byla rychlost. Sám jsem velý fanoušek bezdrátového nabíjení, ale zcela upřímně musím říci, že jeho rychlost mě donedávna dost frustrovala a leckdy jsem tak musel obětovat komfort, který toto řešení přináší, za rychlost ve formě klasického kabelu. Tady je ale situace úplně jiná.
iPhone podporující Qi 2.2 (tedy například 17 Pro) se mi z nuly na padesát procent dostal za necelých 22 minut, což je výsledek, který mě velmi potěšil i v porovnání s klasickým kabelem. Je to zásluha nové technologie Qi2.2, která kromě vyššího výkonu přináší i přesnější magnetické uchycení. Telefon se vždycky přichytí přesně, nemusíte ho štelovat a doufat, že se nabíjí.
Při testování jsem si všiml i rozdílu v zahřívání. Zatímco levné nabíječky mají tendenci rozpálit jak telefon, tak sebe, Cubenest drží teplotu rozumně nízko. Ani při delším nabíjení jsem neměl pocit, že bych měl z nabíječky „topítko“, což je velmi pozitivní zprávou pro dlouhodobou kondici baterie. Jasně, nějaké to zahřátí se samozřejmě dostaví, ale nejedná se o žádný extrém, který by vás vyvedl z míry.
Další velké plus přichází u Apple Watch. Vyzkoušel jsem s nimi klasické Series 9, 10 i 11 a rychlonabíjení fungovalo bezchybně. Hodinky jsem měl během chvilky připravené k použití, což je přesně to, co potřebujete ráno před odchodem z domu. Co to znamená? Že jste schopni se u modelů s podporou rychlonabíjení dostat z 0 na 80 % za pouhou půlhodinku v případě Series 10 a 11, potažmo za 45 minut v případě Series 9. Co se pak týče nabíjení AirPods, i to samozřejmě funguje spolehlivě. Zde vás nicméně nějakými časy zahlcovat nebudu, protože se jedná o dost specifické nabíjení, kdy samotné pouzdro nabijí sluchátka, zatímco vy pouzdro, což ve výsledku znamená, že se časy různí podle úrovně nabití všeho.
A jaká je tedy nabíječka v praxi? Největší rozdíl oproti klasickému nabíjení jsem pocítil v každodenní rutině. Přijdu domů, položím iPhone na stojánek, k tomu přicvaknu Apple Watch a odložím AirPods. Celé to zabere doslova dvě vteřiny a je to. Žádné lovení kabelů, žádné hledání volné nabíječky. A díky podpoře rychlonabíjení víte, že pokud potřebujete po návratu domů ještě někam odběhnout, stačí nechat vaše věci na nabíječce doslova pár minut a jsou „dokrmené“ na další hodiny používání.
Vyzkoušel jsem i nabíjení iPhonu v silikonovém pouzdru od Applu a magnet držel naprosto bez problémů. Telefon se ani při příchozích hovorech a silných vibracích nepohnul. V praxi to znamená, že se nemusíte bát, že by se vám například v noci telefon sesunul ze stojánku a ráno jste se probudili s poloprázdnou baterií.
Resumé
Cubenest 3v1 SQ321 Ultra pro mě po několika dnech testování není jen další bezdrátová nabíječka, ale příslušenství, které se okamžitě stalo součástí mé denní rutiny. Nabíjí rychle, spolehlivě, nezahřívá se, skvěle vypadá a je praktické doma i na cestách. Přidejte k tomu kompletní balení bez kompromisů a dostanete produkt, který dává smysl jak pro náročné uživatele Applu, tak pro ty, kteří prostě jen chtějí mít na stole pořádek a zbavit se zamotaných kabelů. Pokud tedy hledáte řešení, které zvládne nabít celý váš Apple ekosystém rychle a bezpečně, Cubenest 3v1 SQ321 Ultra je jasná volba.