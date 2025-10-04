Procházka vs. Rountree živě: Zde můžete sledovat zápas českého samuraje

Procházka vs. Rountree živě chce bez jakékoliv nadsázky sledovat snad každý správný fanoušek sportu v naší zemi. Pohledem českého fandy se totiž jedná o jeden z nejzajímavějších MMA zápasů za poslední měsíce. Český samuraj Jiří Procházka totiž nastoupí k další bitvě nejprestižnější MMA organizace světa UFC a to s Khalil Ibn Rountree s tím, že vítěz tohoto zápasu bude opět na skvělé cestě k vrcholu celé polotěžké váhy.
Procházka vs. Rountree živě
Zatímco v minulosti jsme mohli UFC ve velkém sledovat na Nova Sport, zápas Procházka vs. Rountree poběží na kanále Nova Sport 6. Ten bude vysílat hlavní kartu od 01:15 s tím, že hlavní kartu turnaje UFC 320 bude vysílat v neděli ve 2:00 středoevropského času. Co se pak týče přímo zápasu Jiřího Procházky, jeho začátek se bohužel dá jen odhadnout, jelikož bude záležet na tom, jak rychle proběhnou zápasy před ním (které jsou mimochodem taktéž extrémně zajímavé). Obecně se však očekává, že bychom se měli jeho zápasu dočkat kolem páté hodiny ranní
Pokud kanál Nova Sport 6 nepřijímáte, ale chcete si titulový zápas Jiřího Procházky užít naplno, suverénně nejlepší možností, jak tak učinit, je předplatit si některý ze sportovních balíčků internetové televize Telly. K dispozici jsou balíčky na týden, měsíc či na rok s tím, že za dvoutýdenní zaplatíte 300 Kč, za měsíční 350 Kč a za roční 3500 Kč. Za tuto cenu dostanete přístup ke spoustě sportovních kanálů v čele s Nova Sport 6, či Eurosportem 1 a 2. Sportovní kanály jsou pak doplněny ještě o ČT1, 2, 24, 3 a Comedy House HD. O zábavu se tedy nemusíte v žádném případě obávat.
Jak si sportovní balíček Telly objednat
Objednat Sport Online si můžete jednoduše sami během pár minut přes zákaznický portál https://moje.telly.cz/registrace. Vyplníte požadované informace a kliknete na tlačítko „Registrovat“. Následně vám na e-mail zvolený v registraci zašleme autorizační e-mail, který je nutné potvrdit kliknutím na tlačítko „Ověřit e-mailovou adresu“. Po ověření e-mailové adresy je možné se přihlásit a po přihlášení zvolit požadovaný balíček kliknutím na tlačítko „Objednat“. Následně vás registrační formulář provede celou objednávkou. Ná závěr zadáte údaje z platební karty, balíček zaplatíte a můžete sledovat. Zkrátka a dobře, sledujte live stream zde, ať vám nic neuteče.