S občankou v mobilu u voleb jsou problémy! Dost možná se s ní neprokážete

Ode dnešní 14. hodiny jsou v České republice otevřeny volební místnosti kvůli volbám do poslanecké sněmovny. Jedná se přitom o vůbec první volby, u kterých se můžeme prokazovat občankami v mobilu v rámci aplikace eDoklady. Je tu však jeden zásadní háček. eDoklady se totiž nyní potýkají s nepříjemným problémem, který se projevuje tak, že občanky nahrané v aplikaci nelze některým uživatelům aktualizovat a tudíž se jimi nelze prokazovat. Ve výsledku tak uživatelům, kteří se potýkají s tímto problémem, nezbývá nic jiného než sáhnout po fyzické občance, což může být pro leckoho problém, nemá ji-li zrovna u sebe.
UPDATE: eDoklady u voleb
▪︎ Část uživatelů eDokladů se momentálně může setkat s problémem, kdy jim nejde aktualizovat doklad (digitální výpis) v aplikaci.
▪︎ Ti, kteří mají aktualizovaný doklad, se mohou bez problémů prokázat.
— Digitální a informační agentura (@agentura_dia) October 3, 2025
O problému informovala Digitální a informační agentura dnes krátce po 15. hodině odpolední – tedy hodinu poté, co se volby do poslanecké sněmovny rozběhly, což je bohužel docela pozdě. S problémem jsme se totiž potkali i my v redakci, byť jsme si zprvu mysleli, že je „chyba na našem přijímači“ skrz to, že jsme v posledních dnech kvůli recenzím mobily dost měnili a špatně jsme si tak občanky přenesli. Kvůli tomu jsme se tak vraceli domů pro fyzickou občanku, abychom se mohli u voleb prokázat, načež Digitální a informační agentura informovala o problému jako o celospolečenském.