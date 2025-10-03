Zavřít reklamu

Británie chce prolomit iCloud. Apple se znovu staví na odpor

Vše o Apple
Jan Vajdák
Britská vláda znovu vyvolala spor s jablečnou společností. Podle deníku Financial Times vydalo britské ministerstvo vnitra začátkem září oficiální požadavek, aby Apple umožnil přístup k šifrovaným zálohám iCloudu uživatelů ve Spojeném království. Na rozdíl od předchozích kroků se tentokrát žádost nevztahuje na celosvětová uživatelská data, ale pouze na britské občany. Cílem je poskytnout vyšetřovatelům nástroje pro boj proti terorismu a vyšetřování případů sexuálního zneužívání dětí.

Trump Cook Inauguace 5 Trump Cook Inauguace 5
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: CEO of Apple Tim Cook (C) speaks with Eric Trump and Lara Trump during the inauguration of U.S. President Donald Trump in the Rotunda of the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States. (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)
Trump Cook Inauguace 4 Trump Cook Inauguace 4
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: Former US Vice President Mike Pence (R) walks past Apple CEO Tim Cook (L) as he arrives to attend the United States Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th President of the United States. (Photo by Shawn Thew-Pool/Getty Images)
Trump Cook Inauguace 3 Trump Cook Inauguace 3
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: Apple CEO Tim Cook (C) seen behind US President Donald Trump (R) and US Vice President JD Vance (L) after the two were sworn into office at an inauguration ceremony in the rotunda of the United States Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th President of the United States. (Photo by Shawn Thew-Pool/Getty Images)
Trump Cook Inauguace 2 Trump Cook Inauguace 2
Sundar Pichai, chief executive officer of Alphabet Inc., from left, Shou Zi Chew, chief executive officer of TikTok Inc., Tim Cook, chief executive officer of Apple Inc., and Elon Musk, chief executive officer of Tesla Inc., following the 60th presidential inauguration in the rotunda of the US Capitol in Washington, DC, US, on Monday, Jan. 20, 2025. President Donald Trump launched his second term with a strident inaugural address that vowed to prioritize America's interests with a "golden age" for the country, while taking on "a radical and corrupt establishment." Photographer: Saul Loeb/AFP/Bloomberg via Getty Images
Trump Cook Inauguace 1 Trump Cook Inauguace 1
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: CEO of Apple Tim Cook attends the inauguration of U.S. President-elect Donald Trump in the Rotunda of the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
Nejde přitom o první pokus tuto změnu prosadit. V lednu britská vláda usilovala o globální přístup k šifrovaným zálohám, což vyústilo v diplomatické napětí mezi Velkou Británií a USA. Administrativa tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa vyvíjela tlak, aby Londýn návrh stáhl. A v srpnu americká ředitelka národní zpravodajské služby Tulsi Gabbard oznámila, že se Velká Británie vzdala svého požadavku alespoň v souvislosti s daty amerických občanů. Apple se vůči podobným snahám opakovaně staví odmítavě. V únoru firma stáhla funkci Advanced Data Protection z iCloudu v UK, veřejně odsoudila požadavek vlády a podala stížnost k Investigatory Powers Tribunal. Současně vyjádřila podporu právní výzvě organizací Privacy International a Liberty. Otázkou zůstává, zda by případné vyhovění britské žádosti neznamenalo ohrožení bezpečnosti dat i mimo Spojené království. Kritici varují, že vytvoření „zadních vrátek“ k šifrovaným zálohám by mohlo narušit důvěru uživatelů po celém světě a poskytnout precedent, který by chtěly využít i další vlády.

