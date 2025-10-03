Británie chce prolomit iCloud. Apple se znovu staví na odpor

Britská vláda znovu vyvolala spor s jablečnou společností. Podle deníku Financial Times vydalo britské ministerstvo vnitra začátkem září oficiální požadavek, aby Apple umožnil přístup k šifrovaným zálohám iCloudu uživatelů ve Spojeném království. Na rozdíl od předchozích kroků se tentokrát žádost nevztahuje na celosvětová uživatelská data, ale pouze na britské občany. Cílem je poskytnout vyšetřovatelům nástroje pro boj proti terorismu a vyšetřování případů sexuálního zneužívání dětí.
Nejde přitom o první pokus tuto změnu prosadit. V lednu britská vláda usilovala o globální přístup k šifrovaným zálohám, což vyústilo v diplomatické napětí mezi Velkou Británií a USA. Administrativa tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa vyvíjela tlak, aby Londýn návrh stáhl. A v srpnu americká ředitelka národní zpravodajské služby Tulsi Gabbard oznámila, že se Velká Británie vzdala svého požadavku alespoň v souvislosti s daty amerických občanů. Apple se vůči podobným snahám opakovaně staví odmítavě. V únoru firma stáhla funkci Advanced Data Protection z iCloudu v UK, veřejně odsoudila požadavek vlády a podala stížnost k Investigatory Powers Tribunal. Současně vyjádřila podporu právní výzvě organizací Privacy International a Liberty. Otázkou zůstává, zda by případné vyhovění britské žádosti neznamenalo ohrožení bezpečnosti dat i mimo Spojené království. Kritici varují, že vytvoření „zadních vrátek“ k šifrovaným zálohám by mohlo narušit důvěru uživatelů po celém světě a poskytnout precedent, který by chtěly využít i další vlády.