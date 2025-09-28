Mobil Pohotovost má skladem iPhone 17!

Zatímco v předešlých letech jsme byli zvyklí primárně na mizernou dostupnost iPhonů řady Pro, po letošním zásadním vylepšení základních iPhonů 17 se lze velmi špatně dostat i k nim. Skladové zásoby prakticky všech prodejců jsou totiž beznadějně vyprodané a dodávek jim podle našich informací chodí stále velmi málo. O novinky je zkrátka enormní zájem, který dost možná překvapil i samotný Apple. Nicméně čas od času lze přeci jen narazit na obchod, který pár kousků skladem má. Přesně to se nám povedlo i dnes ráno při procházení nabídky Mobil Pohotovosti a přestože je nám jasné, že se u ní na skladě iPhony 17 příliš dlouho neohřejí, protože jsou k dispozici v líbivé fialové a zelené barvě, přišlo nám škoda vám nedat o jejich dostupnosti vědět. Pokud na ně tedy čekáte, máte nyní jedinečnou příležitost zpříjemnit si víkend.