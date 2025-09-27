Proměňte váš iPhone v powerbanku

Apple představil před lety v iOS 17 nenápadnou, ale užitečnou funkci, která dokáže proměnit iPhone v něco jako powerbanku. Poměrně překvapivě však o ní moc lidí neví, přestože se jedná o opravdu užitečnou vychytávku, která vám dokáže vytrhnout trn z paty. Konkrétně jde o možnost „obráceného nabíjení“, kdy jeden iPhone může dobíjet jiný iPhone, pokud jsou propojeny kabelem. Tato funkce vychází z technologie, kterou Apple nazývá reverse charging a oficiálně ji podporují modely od iPhone 12 výš, přičemž plný potenciál se rozvinul s uvedením iOS 17 v roce 2023.
V praxi vše funguje naprosto jednoduše. iPhone s vyšší úrovní nabití začne po propojení přenést energii do jiného iPhonu, který má nižší stav baterie. Apple tuto možnost nabízí primárně pro nouzové situace, kdy například cestujete, nemáte po ruce nabíječku a druhému iPhonu dochází energie. Propojení probíhá přes běžný Lightning nebo USB‑C kabel a systém automaticky rozpozná, který telefon má nižší kapacitu baterie a nabíjení zahájí.
Fotogalerie
Apple tuto funkci zpočátku příliš nepropagoval, ale postupně ji zahrnul i do svých technických specifikací. I přesto však o ní mnoho lidí neví. Zajímavé je pak i to, že funkce je zatím omezená jen na přímé propojení iPhonů a nepodporuje dobíjení jiných zařízení, například sluchátek či hodinek, přestože by třeba AirPods tímto způsobem určitě šly.
Ačkoliv se tedy jedná spíš o nouzové řešení, rozhodně jde o vychytávku, kterou ocení například při cestování nebo v situacích, kdy není dostupná elektrická zásuvka. Jinými slovy, nejde o funkci, kterou byste používali každý den, ale v krizových momentech dokáže zachránit situaci. O přesně o tomhle všechny tyto drobnosti v elektronice jsou.